Bất động sản

5 loại cây phong thủy hút tài lộc vào nhà "như nước lũ"

Không chỉ có tác dụng làm đẹp, lọc không khí, một số cây xanh còn mang ý nghĩa phong thủy, có thể đem lại may mắn và thịnh vượng cho gia chủ.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Trong quan niệm Á Đông, cây xanh mang ý nghĩa phong thủy quan trọng giúp cân bằng năng lượng và thu hút tài lộc. Nhiều gia đình hiện nay ưu tiên trồng những loại cây mang ý nghĩa may mắn với mong muốn công việc hanh thông.

Dưới đây là những loại cây phong thủy được đánh giá cao nhất về khả năng chiêu tài, giữ lộc.

Cây phát lộc

Phát lộc là loại cây không thể thiếu trong các dịp khai trương hoặc tân gia. Thân cây thẳng, đốt đều nhau tượng trưng cho con đường công danh rộng mở. Cây càng nhiều thân, nhiều lớp thì ý nghĩa càng lớn.

cay-canh1.jpg
Ảnh: Giongcaytrong

Phát lộc dễ trồng, có thể sống trong nước hoặc đất, phù hợp với người bận rộn. Đặc biệt, việc uốn thân cây theo hình xoắn, hình thác nước còn mang ý nghĩa “dòng tiền luôn tuôn chảy”, gia chủ làm ăn thuận lợi.

Cây địa lan

Hoa địa lan gồm các màu như vàng, tím, xanh, hồng, trắng... thường nở vào mùa xuân nên được ưa chuộng trưng trong nhà vào dịp Tết.

Theo phong thủy, địa lan được coi là biểu tượng của phú quý, thịnh vượng và may mắn. Cây mang năng lượng tích cực, giúp thu hút vượng khí, mang lại may mắn, tài lộc.

Đặt địa lan ở hướng Nam, Tây Nam hoặc Đông Bắc trong nhà hoặc văn phòng giúp kích hoạt tài lộc cho gia chủ.

Cây ngũ gia bì

Ngũ gia bì thường được sử dụng làm cây cảnh trong nhà nhờ vẻ bề ngoài thẩm mỹ và khả năng lọc không khí, đuổi muỗi hiệu quả.

cay-canh2.jpg
Ảnh: Facebook

Trong phong thủy, cây ngũ gia bì mang ý nghĩa thu hút tài lộc và vượng khí cho gia chủ. Hình dáng lá xòe như bàn tay của cây tượng trưng cho sự phát triển và thịnh vượng, đồng thời mang đến năng lượng tích cực, tạo cảm giác an yên và hứng khởi mỗi ngày.

Cây kim tiền

Kim tiền là loại cây "quốc dân" trong phong thủy. Tán lá xanh mướt, thân mọng nước thể hiện sức sống bền bỉ và khả năng sinh sôi tài lộc. Bên cạnh đó, tên gọi “kim Tiền” đã nói lên ý nghĩa phát tài, giúp thu hút may mắn trong công việc và kinh doanh.

Kim tiền phù hợp đặt ở phòng khách, sảnh công ty, bàn làm việc. Khi cây ra hoa, nhiều người tin rằng đó là tín hiệu báo trước một giai đoạn tài vận bùng nổ.

Cây ngọc bích

Cây ngọc bích có lá dày và căng mọng như những đồng tiền xu. Đây được xem là “cây tài lộc” của giới kinh doanh, thường đặt trước cửa hàng, quầy thu ngân, bàn làm việc để tăng vận may tài chính.

Ngọc bích khá dễ chăm, chỉ cần ánh sáng nhẹ và tưới nước vừa phải.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

