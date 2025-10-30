Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng vẫn nguy kịch

Vụ ngạt khí do máy phát điện trong nhà kín khiến 4 người thiệt mạng, các nạn nhân còn lại đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện lớn của TP Đà Nẵng.

Bình Nguyên

Hiện Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị để cứu chữa 4 nạn nhân trong vụ ngạt khí do chạy máy phát điện xảy ra tại xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng.

Bốn người được cấp cứu tích cực gồm ông N.Q.L. (36 tuổi), bà P.T.T.Tr. (34 tuổi, vợ ông L.) cùng hai con gái là N.T.T.Tr. (11 tuổi) và N.T.T.Th. (8 tuổi).

Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng khẩn trương đưa các nạn nhân vụ ngạt khí đi cấp cứu./ Ảnh HNM

Theo Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, đơn vị đang điều trị tích cực cho hai bệnh nhi. Cụ thể, bé Tr. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đã đặt nội khí quản, thở máy và đang dùng vận mạch. Bé Th. được chuyển từ Bệnh viện C Đà Nẵng trong tình trạng hôn mê, có cơn ngưng tim trước đó, được hồi sức tim trở lại và đang dùng vận mạch.

Còn Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng thông tin, hai bệnh nhân là vợ chồng ông L. và bà Tr. điều trị tại đây đang trong tình trạng rất nguy kịch. Các bác sĩ đã hội chẩn và làm mọi biện pháp để cứu các nạn nhân.

Đưa các nạn nhân trong gia đình ngạt khí ra khỏi khu vực ngập để cấp cứu. (Ảnh: Ngọc Thi)
Đưa các nạn nhân trong gia đình ngạt khí ra khỏi khu vực ngập để cấp cứu. (Ảnh: Ngọc Thi)

Trước đó, khoảng 11h30 cùng ngày, người dân phát hiện tại một ngôi nhà ở thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây có 8 người (4 người lớn và 4 trẻ nhỏ) bị ngất xỉu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ngạt khí khi sử dụng máy phát điện trong lúc khu vực mất điện vì mưa bão.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, 4 người đã tử vong, 4 người còn lại được cấp cứu tích cực tại hai bệnh viện lớn của Đà Nẵng.

Trước đó, sáng ngày 28/10, người dân phát hiện tại một ngôi nhà ở thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng có 8 người bị ngạt khí nghi do sử dụng máy nổ qua đêm. Đến tối cùng ngày, 4 nạn nhân đã tử vong, 4 người còn lại gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là ngộ độc khí carbon monoxide (CO) phát ra từ máy phát điện đặt trong nhà kín khi khu vực mất điện vì mưa bão.

Ngạt khí CO là tai nạn rất dễ xảy ra nhưng ít được cảnh giác, đặc biệt trong mùa mưa bão, khi người dân phải dùng máy phát điện, đốt than hoặc đun nấu trong không gian kín.

Theo bác sĩ, khí CO không màu, không mùi, không vị nên người hít phải hoàn toàn không nhận biết được. Khi xâm nhập vào cơ thể, CO gắn chặt vào hemoglobin, chiếm chỗ của oxy, khiến não và tim nhanh chóng thiếu oxy trầm trọng.

Các bệnh nhân ngạt khí được cứu sống vẫn có thể đối mặt với biến chứng tổn thương não, tim và mạch máu do thiếu oxy kéo dài.

#ngạt khí CO #máy phát điện #4 nạn nhân tử vong #8 người ngạt khí

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cảnh báo việc sử dụng máy phát điện thiếu an toàn sau bão

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không vận hành máy nổ phát điện trong không gian kín, dẫn đến nguy cơ ngạt khí rất nguy hiểm.

Sau mỗi đợt bão đi qua, tình trạng mất điện kéo dài thường xảy ra ở nhiều địa phương, buộc người dân phải sử dụng máy phát điện để duy trì sinh hoạt. Tuy nhiên, nhiều người dân sử dụng máy phát điện gia đình chưa đúng kỹ thuật. Khi hoạt động, máy phát điện sẽ thải ra các khí độc như CO và CO2, đây là các loại khí rất nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Thái, Trưởng khoa Cấp cứu – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, CO là một loại khí không màu, không mùi, không vị và nặng hơn không khí, rất khó phát hiện bằng giác quan thông thường.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Sử dụng máy phát điện gần phòng ngủ, hai vợ chồng ở Hà Tĩnh bị ngạt khí CO

Ngày 26/8, Trung tâm Y tế Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tiếp nhận cấp cứu hai vợ chồng bị ngộ độc khí CO do nổ máy phát điện trong nhà để sử dụng trong lúc mất điện.

Theo SKĐS, trước đó, khoảng 22h ngày 25/8, Hà Tĩnh mất điện do bão số 5. Để có điện sinh hoạt, gia đình ông T.H.A. (SN 1951, trú thôn Đồng Phú, xã Kỳ Anh) sử dụng máy phát điện. Sau đó cả gia đình ông A. gồm 3 người đi vào phòng ngủ.

Ông A. đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện/ Ảnh SKĐS

Ông A. đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện/ Ảnh SKĐS

Xem chi tiết

Sống Khỏe

8 người trong gia đình ngạt khí nghi do sử dụng máy phát điện

Lực lượng chức năng cùng người dân mở cửa phát hiện 8 người trong 1 gia đình bất tỉnh nghi do ngạt khí của máy phát điện.

Trên địa bàn xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ ngạt khí khi sử dụng máy phát điện khiến 8 người trong một gia đình bất tỉnh, được người dân và lực lượng chức năng phát hiện đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, gia đình ông Nguyễn Quang L. (sinh năm 1989, trú thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) sử dụng máy phát điện qua đêm do khu vực sinh sống bị ngập lụt, mất điện.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới