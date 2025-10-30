4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng vẫn nguy kịch

Vụ ngạt khí do máy phát điện trong nhà kín khiến 4 người thiệt mạng, các nạn nhân còn lại đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện lớn của TP Đà Nẵng.

Hiện Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị để cứu chữa 4 nạn nhân trong vụ ngạt khí do chạy máy phát điện xảy ra tại xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng.

Bốn người được cấp cứu tích cực gồm ông N.Q.L. (36 tuổi), bà P.T.T.Tr. (34 tuổi, vợ ông L.) cùng hai con gái là N.T.T.Tr. (11 tuổi) và N.T.T.Th. (8 tuổi).

Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng khẩn trương đưa các nạn nhân vụ ngạt khí đi cấp cứu./ Ảnh HNM

Theo Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, đơn vị đang điều trị tích cực cho hai bệnh nhi. Cụ thể, bé Tr. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đã đặt nội khí quản, thở máy và đang dùng vận mạch. Bé Th. được chuyển từ Bệnh viện C Đà Nẵng trong tình trạng hôn mê, có cơn ngưng tim trước đó, được hồi sức tim trở lại và đang dùng vận mạch.

Còn Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng thông tin, hai bệnh nhân là vợ chồng ông L. và bà Tr. điều trị tại đây đang trong tình trạng rất nguy kịch. Các bác sĩ đã hội chẩn và làm mọi biện pháp để cứu các nạn nhân.

Đưa các nạn nhân trong gia đình ngạt khí ra khỏi khu vực ngập để cấp cứu. (Ảnh: Ngọc Thi)

Trước đó, khoảng 11h30 cùng ngày, người dân phát hiện tại một ngôi nhà ở thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây có 8 người (4 người lớn và 4 trẻ nhỏ) bị ngất xỉu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ngạt khí khi sử dụng máy phát điện trong lúc khu vực mất điện vì mưa bão.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, 4 người đã tử vong, 4 người còn lại được cấp cứu tích cực tại hai bệnh viện lớn của Đà Nẵng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là ngộ độc khí carbon monoxide (CO) phát ra từ máy phát điện đặt trong nhà kín khi khu vực mất điện vì mưa bão.

Ngạt khí CO là tai nạn rất dễ xảy ra nhưng ít được cảnh giác, đặc biệt trong mùa mưa bão, khi người dân phải dùng máy phát điện, đốt than hoặc đun nấu trong không gian kín.

Theo bác sĩ, khí CO không màu, không mùi, không vị nên người hít phải hoàn toàn không nhận biết được. Khi xâm nhập vào cơ thể, CO gắn chặt vào hemoglobin, chiếm chỗ của oxy, khiến não và tim nhanh chóng thiếu oxy trầm trọng.

Các bệnh nhân ngạt khí được cứu sống vẫn có thể đối mặt với biến chứng tổn thương não, tim và mạch máu do thiếu oxy kéo dài.