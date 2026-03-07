Hà Nội

Sự thật bất ngờ đằng sau nền văn hóa Hồng Sơn cổ

Sự thật bất ngờ đằng sau nền văn hóa Hồng Sơn cổ

Di tích khảo cổ Hà Bắc hé lộ sự bành trướng của nền văn hóa Hồng Sơn cổ quan trọng của Trung Quốc.

Một khám phá tại địa điểm khảo cổ Trịnh Gia Khẩu ở tỉnh Hà Bắc đã mang đến những hiểu biết mới về sự bành trướng và tầm ảnh hưởng của một trong những nền văn minh Thời Kỳ Đồ Đá Mới quan trọng nhất Trung Quốc, có niên đại từ 6.500 năm trước. Ảnh: @Wang Xiao/ Chinadaily.
Địa điểm này nằm ở quận Xuân Hoa, thành phố Trương Gia Khẩu, là nơi lưu giữ các hiện vật từ nền văn hóa Hồng Sơn, một nền văn hóa hưng thịnh từ 6.500 năm trước. Ảnh: @Wang Xiao/ Chinadaily.
Theo ông Gong Zhanqing, người đứng đầu cuộc khai quật tại địa điểm này, công tác khảo cổ trong bốn năm qua đã phát hiện ra 9 ngôi mộ đá. Ảnh: @Wang Xiao/ Chinadaily.
Một trong những ngôi mộ lớn nhất, được đánh dấu là Gò số 1, có nền đất ba tầng được gia cố bằng các bức tường đá. Gò đất được chia rõ ràng thành khu vực chôn cất và khu vực tế lễ. Ảnh: @Wang Xiao/ Chinadaily.
Hơn 600 hiện vật nghi lễ, chủ yếu được làm từ ngọc, gốm, đá, xương và vỏ sò, đã được tìm thấy. Ảnh: @Wang Xiao/ Chinadaily.
Các hiện vật bao gồm nhiều loại ngọc, chẳng hạn như các hình dạng móc mây, đồ trang sức hình con dấu, nhẫn và mặt dây chuyền. Các hiện vật gốm sứ bao gồm chum, chậu, bát, bình hai quai và tượng người nhỏ. Các công cụ bằng đá như lưỡi dao, dao cạo và mũi tên cũng được khai quật. Ảnh: @Wang Xiao/ Chinadaily.
Phát hiện này cho thấy thời gian tồn tại của văn hóa Hồng Sơn và khả năng mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động của nó. Ảnh: @Wang Xiao/ Chinadaily.
Ông Gong Zhanqing cho biết thêm rằng, văn hóa Hồng Sơn thể hiện rõ sự bành trướng về phía Tây Nam từ khu vực hiện nay là đông bắc Trung Quốc. Phát hiện này cung cấp những manh mối quý giá để nghiên cứu sự phức tạp về mặt xã hội của Văn hóa Hồng Sơn ở giai đoạn cuối, cách thức hình thành các hệ thống nghi lễ sơ khai trong nền văn minh Trung Quốc. Ảnh: @Wang Xiao/ Chinadaily.
Xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#nền văn hóa #Hồng Sơn #trung quốc #tàn tích #khu định cư #nền văn minh

