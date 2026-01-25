Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
OpenAI sắp ra tai nghe AI Sweetpea, hẹn “gây sốt” 2026

Số hóa

OpenAI sắp ra tai nghe AI Sweetpea, hẹn “gây sốt” 2026

OpenAI lần đầu hé lộ thiết bị AI tiêu dùng mang tên Sweetpea, được cho là tai nghe thông minh, dự kiến ra mắt nửa cuối năm 2026.

Thiên Trang (TH)
OpenAI vừa xác nhận đang phát triển thiết bị AI tiêu dùng đầu tiên của hãng với tên mã nội bộ Sweetpea.
OpenAI vừa xác nhận đang phát triển thiết bị AI tiêu dùng đầu tiên của hãng với tên mã nội bộ Sweetpea.
Thông tin này được ông Chris Lehane, Giám đốc phụ trách các vấn đề toàn cầu của OpenAI, công bố tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos.
Thông tin này được ông Chris Lehane, Giám đốc phụ trách các vấn đề toàn cầu của OpenAI, công bố tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos.
Theo kế hoạch, Sweetpea là một trong những ưu tiên lớn nhất của OpenAI và có thể ra mắt vào nửa cuối năm 2026.
Theo kế hoạch, Sweetpea là một trong những ưu tiên lớn nhất của OpenAI và có thể ra mắt vào nửa cuối năm 2026.
Nhiều nguồn tin cho biết đây nhiều khả năng là tai nghe không dây tích hợp AI, cho phép người dùng tương tác với trí tuệ nhân tạo theo cách tự nhiên hơn.
Nhiều nguồn tin cho biết đây nhiều khả năng là tai nghe không dây tích hợp AI, cho phép người dùng tương tác với trí tuệ nhân tạo theo cách tự nhiên hơn.
Báo cáo từ Đài Loan tiết lộ OpenAI đặt mục tiêu bán ra 40-50 triệu thiết bị ngay trong năm đầu tiên.
Báo cáo từ Đài Loan tiết lộ OpenAI đặt mục tiêu bán ra 40-50 triệu thiết bị ngay trong năm đầu tiên.
Tai nghe Sweetpea được cho là sử dụng chip Exynos 2 nm của Samsung để xử lý AI cục bộ, kết hợp với nền tảng đám mây của OpenAI.
Tai nghe Sweetpea được cho là sử dụng chip Exynos 2 nm của Samsung để xử lý AI cục bộ, kết hợp với nền tảng đám mây của OpenAI.
Song song đó, OpenAI còn phát triển một thiết bị AI khác mang tên Gumdrop, có hình dạng như bút và không trang bị màn hình.
Song song đó, OpenAI còn phát triển một thiết bị AI khác mang tên Gumdrop, có hình dạng như bút và không trang bị màn hình.
Việc lấn sân sang phần cứng cho thấy OpenAI đang mở rộng mạnh mẽ hệ sinh thái, biến AI từ phần mềm thành trải nghiệm tiêu dùng thực thụ.
Việc lấn sân sang phần cứng cho thấy OpenAI đang mở rộng mạnh mẽ hệ sinh thái, biến AI từ phần mềm thành trải nghiệm tiêu dùng thực thụ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#OpenAI #Sweetpea #tai nghe AI #thiết bị tiêu dùng #công nghệ AI #Davos

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT