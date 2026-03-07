Hà Nội

Bản sắc văn hóa độc đáo của tộc người thờ cây xương rồng ở Ấn Độ

Kho tri thức

Bản sắc văn hóa độc đáo của tộc người thờ cây xương rồng ở Ấn Độ

Sinh sống lâu đời ở vùng Đông Bắc Ấn Độ, người Bodo sở hữu bản sắc văn hóa dộc đáo và lịch sử đặc biệt.

T.B (tổng hợp)
Cư trú chủ yếu tại bang Assam. Tộc người Bodo tập trung đông nhất ở bang Assam, đặc biệt tại Khu tự trị Bodoland. Ngoài ra, họ còn sinh sống rải rác ở các bang lân cận như West Bengal và Meghalaya, tạo nên cộng đồng đa dạng nhưng gắn kết. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ thuộc hệ Tạng – Miến. Tiếng Bodo thuộc nhánh Bodo-Garo của hệ ngôn ngữ Tạng – Miến. Ngày nay, ngôn ngữ này sử dụng chữ Devanagari và được công nhận là một trong các ngôn ngữ chính thức của Ấn Độ, thể hiện vị thế văn hóa quan trọng của cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
Trang phục truyền thống tinh tế. Phụ nữ Bodo nổi bật với bộ trang phục dokhona – tấm vải quấn quanh người có hoa văn sặc sỡ do chính họ dệt thủ công. Nghề dệt truyền thống không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn thể hiện bản sắc thẩm mỹ độc đáo. Ảnh: Pinterest.
Tín ngưỡng Bathou đặc trưng. Nhiều người Bodo theo tín ngưỡng Bathou, thờ vị thần tối cao Bathoubwrai. Biểu tượng thiêng liêng của tín ngưỡng này là cây Sijou (một loài xương rồng), thường được trồng trong khuôn viên gia đình để cầu bình an. Ảnh: Pinterest.
Lễ hội Bwisagu rộn ràng sắc màu. Bwisagu là lễ hội mừng năm mới và mùa xuân của người Bodo. Trong dịp này, cộng đồng tổ chức múa hát truyền thống, chơi nhạc cụ dân gian và cầu chúc mùa màng bội thu, gia đình hạnh phúc. Ảnh: Pinterest.
Âm nhạc và điệu múa giàu sức sống. Âm nhạc Bodo sử dụng các nhạc cụ truyền thống như trống kham và sáo siphung. Những điệu múa tập thể thể hiện sự hòa hợp cộng đồng và gắn bó mật thiết với chu kỳ nông nghiệp. Ảnh: Pinterest.
Nền kinh tế gắn với nông nghiệp. Truyền thống canh tác lúa nước và chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn đóng vai trò chủ đạo trong đời sống người Bodo. Dù xã hội hiện đại đang thay đổi nhanh chóng, nông nghiệp vẫn là nền tảng văn hóa và sinh kế của cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
Lịch sử đấu tranh vì quyền tự trị. Trong thế kỷ 20, người Bodo đã tham gia nhiều phong trào đòi quyền tự trị nhằm bảo vệ văn hóa và quyền lợi chính trị. Sự ra đời của Khu tự trị Bodoland đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình này. Ảnh: shutterstock.com.
