Hà Nội

Sony ra mắt LinkBuds Clip kẹp tai, pin 9 giờ, đủ màu

Số hóa

Sony ra mắt LinkBuds Clip kẹp tai, pin 9 giờ, đủ màu

Không phải WF-1000X, Sony mở đầu năm 2026 bằng LinkBuds Clip với thiết kế kẹp tai mở độc đáo, pin dài và nhiều tính năng hỗ trợ nghe rõ hơn.

Thiên Trang (TH)
Sony chính thức giới thiệu LinkBuds Clip, mẫu tai nghe không dây mới thuộc dòng LinkBuds với thiết kế kẹp tai dạng mở.
Sản phẩm được định vị cạnh tranh trực tiếp với các tai nghe mở như Bose Ultra Open Earbuds hay Huawei FreeClip 2.
Thiết kế kẹp tai giúp tai nghe bám vào vành tai ngoài, giảm áp lực lên ống tai và tăng sự thoải mái khi đeo lâu.
Do không dùng nút tai silicon, LinkBuds Clip gần như không có khả năng cách âm thụ động, đúng với triết lý tai nghe mở.
Sony bù đắp bằng các tính năng như Voice Boost tăng độ rõ giọng nói và Sound Leakage Reduction hạn chế lọt âm.
Tai nghe đạt chuẩn kháng nước IPX4, phù hợp cho sinh hoạt hàng ngày và tập luyện nhẹ.
LinkBuds Clip có thời lượng pin 9 giờ, nâng lên 37 giờ khi dùng kèm hộp sạc, hướng tới nhu cầu đeo cả ngày.
Sản phẩm có 4 màu sắc, giá khoảng 6.1 triệu đồng tại Mỹ và dự kiến 6.5 triệu đồng khi về Việt Nam.
