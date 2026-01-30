Cách chạy trò chơi Doom trên một cặp tai nghe không dây

Trong nhiều năm qua, các hacker và những người đam mê chỉnh sửa game đã đặt ra mục tiêu chuyển thể tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất kinh điển Doom lên hầu hết mọi thiết bị có màn hình.

Hình ảnh trên trang web của dự án phản hồi khi người chơi dùng tai nghe của họ điều khiển game.

Có người đưa nó lên máy tính bỏ túi, thậm chí có người đưa nó lên cả máy siêu âm. Điên rồ hơn còn có máy cắt cỏ, que thử thai, thuốc lá điện tử và thậm chí cả nồi áp suất thông minh đều được đem ra cài Doom.

Tuy nhiên, gần đây, lập trình viên Arin Sarkisan đã đưa ý tưởng "Liệu thiết bị này có thể chạy Doom?" theo một hướng không ngờ tới: tai nghe không dây vốn không được thiết kế để xuất đồ họa.

Cần làm rõ rằng, thủ thuật này không áp dụng cho bất kỳ loại tai nghe nhét tai thông thường nào. Dự án “Doombuds” được thiết kế dành riêng cho PineBuds Pro, loại tai nghe độc ​​đáo với phần mềm mã nguồn mở hoàn toàn và bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) được cộng đồng duy trì.

Điều đó có nghĩa là Sarkisan đã có thể lập trình một giao diện JavaScript sử dụng các điểm tiếp xúc UART của tai nghe để gửi luồng video MJPEG được nén cao đến máy chủ web (thông qua máy chủ nối tiếp).

Chiếc tai nghe PineBuds Pro có chip xử lý riêng và bộ công cụ mã nguồn mở cho các hacker tùy biến.

Luồng dữ liệu 2,4 MB/giây từ kết nối UART có thể tạo ra khoảng 22 đến 27 khung hình mỗi giây ở định dạng này, quá đủ cho một CPU chỉ có thể chạy trò chơi ở tốc độ tối đa 18 khung hình/giây.

Việc nén toàn bộ trò chơi Doom vào tai nghe hiện đại cũng không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Ví dụ, 4,2MB dữ liệu trò chơi sẽ không vừa với bộ nhớ flash 4MB của PineBuds. Điều đó có nghĩa là dự án cần sử dụng phiên bản "squashware" 1,7MB của Doom, loại bỏ một số khung hình hoạt họa và rút ngắn một số bản nhạc để làm cho trò chơi dễ mang theo hơn.

Tai nghe này cũng chỉ có chưa đến 1MB RAM, đòi hỏi phải lập trình lại phiên bản trò chơi để tối ưu hóa nhiều phần thường chiếm tới 4MB RAM trong phiên bản game tiêu chuẩn



Những ý tưởng mang Doom lên máy thuốc lá điện tử, nồi áp suất trước đây.

“Việc tạo trước các bảng tra cứu, khai báo biến là hằng số, đọc các biến hằng số từ bộ nhớ flash, vô hiệu hóa hệ thống bộ nhớ đệm của DOOM, loại bỏ các biến không cần thiết… tất cả đều tốn dung lượng,” Sarkisan viết.

Đối với những ai không có tai nghe PineBuds để thử nghiệm ý tưởng táo bạo này, Sarkisan đã thiết lập một luồng phát trực tiếp tương tác trên Twitch mà người chơi có thể xếp hàng để điều khiển trong các phiên 45 giây thông qua trang doombuds.com.

Đây là một trò giải trí nhỏ tuyệt vời trong giờ nghỉ, đặc biệt là đối với những người sẵn sàng kinh ngạc khi một bộ tai nghe giá 70 đô la giờ đây có thể chạy được một trò chơi mà vài thập kỷ trước cần đến một thùng máy tính trị giá hơn 1.000 đô la.