Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
4 loại hoa trồng dễ hơn gừng bonsai

Bất động sản

4 loại hoa trồng dễ hơn gừng bonsai

Không chỉ gừng bonsai, nhiều loại hoa rất dễ trồng, có loại chỉ cần ngắt 1 lá cắm xuống đất là "lên vù vù".

Hoàng Minh (tổng hợp)
Thời gian gần đây, mạng xã hội rộ trào lưu trồng gừng bonsai trong nhà giúp xua đuổi năng lượng xấu, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Ảnh: Dân Việt
Thời gian gần đây, mạng xã hội rộ trào lưu trồng gừng bonsai trong nhà giúp xua đuổi năng lượng xấu, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Ảnh: Dân Việt
Trên thực tế, nhiều loại hoa, cây cảnh khác trồng dễ hơn gừng, lại chơi bền và ra hoa rực rỡ. Hoa tử la lan hay còn gọi là hoa chuông tình yêu, thuộc nhóm thân rễ, tích trữ nhiều dinh dưỡng trong lá và củ nên dễ nhân giống. Ảnh: Internet
Trên thực tế, nhiều loại hoa, cây cảnh khác trồng dễ hơn gừng, lại chơi bền và ra hoa rực rỡ. Hoa tử la lan hay còn gọi là hoa chuông tình yêu, thuộc nhóm thân rễ, tích trữ nhiều dinh dưỡng trong lá và củ nên dễ nhân giống. Ảnh: Internet
Tử la lan sinh trưởng nhanh, không đòi hỏi kỹ thuật, phù hợp cả với người mới bắt đầu. Ảnh: Internet
Tử la lan sinh trưởng nhanh, không đòi hỏi kỹ thuật, phù hợp cả với người mới bắt đầu. Ảnh: Internet
Cây lan chi lá dài rủ mềm và khả năng lọc không khí rất tốt. Cây sinh trưởng khỏe, tạo ra nhiều chồi con nên việc nhân giống dễ hơn nhiều loại cây cảnh khác. Ảnh: Internet
Cây lan chi lá dài rủ mềm và khả năng lọc không khí rất tốt. Cây sinh trưởng khỏe, tạo ra nhiều chồi con nên việc nhân giống dễ hơn nhiều loại cây cảnh khác. Ảnh: Internet
Chỉ cần ngắt cây con ở đầu đầu ngọn, chọn nhánh có 3–4 lá, trồng thủy sinh hoặc trồng đất, cây sẽ ra rễ sau khoảng 1 tuần. Ảnh: Internet
Chỉ cần ngắt cây con ở đầu đầu ngọn, chọn nhánh có 3–4 lá, trồng thủy sinh hoặc trồng đất, cây sẽ ra rễ sau khoảng 1 tuần. Ảnh: Internet
Cây trường sinh hay trường thọ là loài cây mọng nước với lá dày, bóng mượt và hoa rực rỡ. Ảnh: Caycanhminhan
Cây trường sinh hay trường thọ là loài cây mọng nước với lá dày, bóng mượt và hoa rực rỡ. Ảnh: Caycanhminhan
Ưu điểm của cây trường sinh là dễ trồng và sống lâu. Cây sinh trưởng khỏe, chịu hạn tốt, nhân giống đơn giản. Ảnh: Sfarm
Ưu điểm của cây trường sinh là dễ trồng và sống lâu. Cây sinh trưởng khỏe, chịu hạn tốt, nhân giống đơn giản. Ảnh: Sfarm
Lan càng cua là loài cây mọng nước, thân rũ và cho hoa rực rỡ vào mùa đông. Ảnh: Caycanhnoithat
Lan càng cua là loài cây mọng nước, thân rũ và cho hoa rực rỡ vào mùa đông. Ảnh: Caycanhnoithat
Cây lan càng cua sinh trưởng nhanh, dễ chăm, thích hợp nhân giống bằng đoạn thân. Ảnh: Internet
Cây lan càng cua sinh trưởng nhanh, dễ chăm, thích hợp nhân giống bằng đoạn thân. Ảnh: Internet
Hoa lan càng cua có nhiều màu sắc như đỏ, vàng, hồng, trắng...mang ý nghĩa cát lành, nở nhiều bông một lúc. Ảnh: Internet
Hoa lan càng cua có nhiều màu sắc như đỏ, vàng, hồng, trắng...mang ý nghĩa cát lành, nở nhiều bông một lúc. Ảnh: Internet
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Hoa dễ trồng trong nhà #Các loại cây bonsai dễ nhân giống #Hoa tử la lan và ý nghĩa #Cây lan chi lọc không khí #Cây trường sinh và khả năng sống lâu #Lan càng cua và đặc điểm sinh trưởng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT