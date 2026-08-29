3 con giáp về già nhận 'quả ngọt' từ con cái

Theo tử vi, có những con giáp nhờ cách sống và cách nuôi dạy con cái khéo léo nên có tuổi già an nhàn, gia đình hòa thuận, con cái biết báo hiếu.

Không phải phúc phần nào cũng đến sớm. Có những con giáp phải trải qua nửa đời vất vả, nhưng càng về sau càng “hái quả ngọt” khi con cái trưởng thành, hiếu thuận, biết lo cho gia đình. Dưới đây là 3 con giáp được đánh giá có hậu vận an yên nhờ con cái, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Con giáp Hợi: Càng về già càng được con cái yêu thương

Khi cha mẹ con giáp Hợi bước vào tuổi xế chiều, con cái không chỉ quan tâm đến chuyện vật chất mà còn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần. Ảnh minh họa

Con giáp Hợi thường được biết đến với tính cách hiền hòa, bao dung và giàu tình cảm. Khi làm cha mẹ, họ không quá áp đặt mà thường lựa chọn cách lắng nghe, đồng hành và tôn trọng suy nghĩ của con.

Nhờ lớn lên trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương, con cái của người tuổi Hợi thường có đời sống tình cảm phong phú, biết quan tâm đến người khác và đặc biệt coi trọng tình thân.

Khi trưởng thành, những người con này thường không quên công lao của cha mẹ, luôn tìm cách đáp lại những hy sinh mà đấng sinh thành từng dành cho mình.

Bởi vậy, hậu vận của tuổi Hợi thường khá nhẹ nhàng. Khi cha mẹ con giáp Hợi bước vào tuổi xế chiều, con cái không chỉ quan tâm đến chuyện vật chất mà còn chú trọng chăm lo đời sống tinh thần.

Từ việc đưa cha mẹ đi du lịch, chăm sóc sức khỏe đến dành thời gian trò chuyện, sum họp, các con đều cố gắng để cha mẹ có những năm tháng tuổi già vui vẻ.

Với con giáp Hợi, phúc lớn nhất khi về già đôi khi không nằm ở tiền bạc mà chính là việc con cái trưởng thành, thành đạt và luôn hướng về gia đình.

Con giáp Mão: Khéo nuôi con, về già dễ hưởng phúc

Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, người tuổi Mão có thể cảm nhận rõ thành quả từ những năm tháng vun vén cho gia đình. Ảnh minh họa

Con giáp Mão thường có cách ứng xử mềm mỏng và tinh tế. Trong gia đình, họ chú trọng dạy con cách làm người, biết cư xử đúng mực, sống có trách nhiệm và trân trọng những người đã giúp đỡ mình.

Thay vì chỉ đặt nặng thành tích, cha mẹ tuổi Mão thường quan tâm đến việc hình thành nhân cách cho con. Họ muốn con hiểu giá trị của lao động, biết tiết kiệm và không quên cội nguồn.

Có lẽ chính cách giáo dục ấy giúp con cái tuổi Mão khi trưởng thành thường sống khá tình cảm và có trách nhiệm với gia đình. Dù bận rộn với công việc, họ vẫn cố gắng dành thời gian quan tâm, chăm sóc cha mẹ.

Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, người tuổi Mão có thể cảm nhận rõ thành quả từ những năm tháng vun vén cho gia đình.

Con cái có công việc ổn định, cuộc sống vững vàng và sẵn lòng phụng dưỡng cha mẹ. Nhờ vậy, tuổi già của họ thường bớt đi nhiều nỗi lo về vật chất, đồng thời có được sự ấm áp mà tiền bạc khó mua được.

Một gia đình giữ được nếp sống hòa thuận, con cái biết trước sau cũng chính là một dạng phúc đức lớn mà tuổi Mão có thể hưởng khi về già.

Con giáp Tuất: Cả đời vì con, hậu vận được con báo đáp

Về già, người tuổi Tuất dễ nhận được sự báo hiếu từ con cái. Ảnh minh họa

Người tuổi Tuất thường sống trách nhiệm, thẳng thắn và coi trọng chữ tín. Khi còn trẻ, họ có thể phải trải qua không ít vất vả nhưng luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái.

Cha mẹ con giáp Tuất thường dạy con phải biết tự lập, sống có trước có sau và không được quên nguồn cội. Họ có thể nghiêm khắc trong một số chuyện nhưng phía sau sự nghiêm khắc ấy thường là mong muốn con trưởng thành và có bản lĩnh.

Khi lớn lên, con cái của tuổi Tuất thường hiểu được những hy sinh của cha mẹ. Vì thế, dù có xây dựng cuộc sống riêng, họ vẫn duy trì sự gắn bó với gia đình và coi việc chăm sóc cha mẹ là trách nhiệm cũng như niềm vui.

Về già, người tuổi Tuất dễ nhận được sự báo hiếu từ con cái. Có người được các con hỗ trợ tài chính, có người được đón về sống gần để tiện chăm sóc. Điều đáng quý nhất là họ không phải trải qua tuổi già trong cảnh cô quạnh, bởi bên cạnh luôn có những người thân sẵn sàng sẻ chia.

Theo tử vi, phúc đức của một người không chỉ thể hiện ở tiền tài mà còn nằm ở cách các thế hệ đối xử với nhau. Với tuổi Hợi, Mão và Tuất, việc được con cái yêu thương, kính trọng khi về già có thể xem là một trong những "quả ngọt" đáng quý nhất sau cả hành trình vun vén cho gia đình.

Phúc đức từ con cái không tự nhiên mà có, đó là kết quả của một hành trình giáo dục dài hạn bằng tình thương và sự làm gương của cha mẹ. Khi chúng ta gieo đi sự tử tế và đầu tư đúng đắn vào tri thức cho con cái, chúng ta đang xây dựng cho mình một bảo hiểm hạnh phúc vững chắc nhất. Thực tế không riêng gì 3 con giáp kể trên, bất kỳ ai biết trân trọng giá trị gia đình và nuôi dạy con cái nên người cũng đều có thể tự tay viết nên một cái kết viên mãn cho cuộc đời mình, theo Thanh niên Việt.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.