20.000 bình nước Lavie giả tuồn ra thị trường nguy hiểm thế nào?

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết, việc sử dụng nước máy đóng bình khi chưa qua xử lý hoặc tiệt trùng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (công an TP Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với 4 người về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”.

Theo cơ quan chức năng, ngày 2/10, Công an thành phố kiểm tra xưởng sản xuất nước của đối tượng Lê Văn Viết (37 tuổi, ở phường Long Biên, TP Hà Nội) tại xã Phù Đổng (Hà Nội), phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang dùng vòi bơm nước máy vào các bình Lavie (đã được chuẩn bị từ trước). Công an thu giữ hơn 500 bình nước Lavie giả các loại 19l và 18,5l.

Công an Hà Nội cho biết, trung bình mỗi ngày, Lê Văn Viết và đồng bọn sản xuất, bán ra thị trường khoảng 100 bình nước Lavie. Giá mỗi bình nước sản xuất ra khoảng 10.000 đồng, được Viết bán ra với giá gần 70.000 đồng/bình. Từ tháng 3 đến hết ngày 1/10, Viết bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả cho người dân sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối tượng Lê Văn Viết tại cơ quan Công an.

Về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, việc sử dụng nước máy đóng bình khi chưa qua xử lý hoặc tiệt trùng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Nước máy tuy đã được xử lý cơ bản tại nhà máy nhằm giảm tạp chất và vi sinh vật, nhưng nếu được bơm trực tiếp vào bình mà không qua các bước như lọc, khử trùng bằng tia UV/ozone hoặc đun sôi, vẫn có thể tồn tại nhiều rủi ro.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nước có thể chứa vi khuẩn như E. coli, Salmonella hoặc ký sinh trùng Giardia, gây ra các triệu chứng như tiêu chảy, nôn ói, mất nước và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, miễn dịch. Ngoài ra, tạp chất hóa học hoặc kim loại nặng như asen, chì, nitrat từ ô nhiễm môi trường có thể tích tụ dần, gây tổn thương gan, thận hoặc làm tăng nguy cơ ung thư và rối loạn thần kinh về lâu dài.

Hiện trường vụ việc.

Ông Thịnh cũng nhấn mạnh, các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, người cao tuổi trên 65 và người có bệnh nền (suy giảm miễn dịch, bệnh gan thận, tiểu đường, đang hóa trị) cần đặc biệt lưu ý. Trẻ nhỏ dễ bị tiêu chảy, mất nước, suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến phát triển thể chất và tinh thần; trong khi người già và người có bệnh nền có thể mệt mỏi, thậm chí làm nặng thêm các bệnh mạn tính nếu dùng nguồn nước kém chất lượng.

Cũng theo ông Thịnh, nước sinh hoạt và nước tinh khiết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nước sinh hoạt chỉ cần đạt mức an toàn cho các hoạt động thường ngày, trong khi nước tinh khiết (hoặc nước uống tại vòi) phải trải qua quy trình xử lý sâu hơn, loại bỏ hầu hết kim loại nặng, tạp chất hòa tan và vi sinh vật, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chỉ số TDS (tổng chất rắn hòa tan) để đạt độ tinh khiết cao.

Ngay cả khi đun sôi, nước máy vẫn không loại bỏ được hoàn toàn các tạp chất và clo, bởi việc đun chỉ diệt vi sinh vật mà không làm biến mất các hợp chất hóa học còn sót lại. Do đó, nếu muốn dùng nước máy để uống, người dân nên trang bị hệ thống lọc bổ sung sử dụng công nghệ RO, trao đổi ion hoặc khử trùng bằng tia UV để đảm bảo an toàn.

Để phân biệt được đâu là nước đóng chai sạch, ông Thịnh khuyến cáo, trước hết người dân cần dựa vào nhãn mác trên mỗi sản phẩm hoặc có thể dựa vào mùi vị. Người tiêu dùng cần kiểm tra về hình dạng bên ngoài (vỏ bình phải còn mới, không bị bẩn, không bị móp, méo, dập, thủng...), không sử dụng các sản phẩm đã quá hạn sử dụng hoặc nước có dấu hiệu bất thường như vẩn đục, có màu sắc khác lạ.