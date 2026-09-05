2 Ngày 1 Đêm mùa 5: Chuyến tàu di sản mở màn hành trình kết nối văn hóa Việt

Màn “khởi nghiệp” du lịch đầy tiếng cười

Ngay từ tập đầu tiên, 6 thành viên Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI được đặt vào một vai trò hoàn toàn mới: trở thành nhân sự của Công ty Du lịch 2 Ngày 1 Đêm.

Cuộc họp đầu tiên nhanh chóng trở thành màn tranh tài khi chiếc ghế Tổng Giám đốc, hay còn được gọi là “Tổng tài”, chưa có chủ nhân. Người giữ vị trí này không chỉ có quyền phân công nhiệm vụ mà còn được trao đặc quyền tạm thời sa thải thành viên và quyết định phần thưởng vật chất ở từng chặng.

Sau màn phân chia chức vụ, nhiệm vụ đầu tiên của 6 nhân sự là lựa chọn điểm đến cho tour trải nghiệm. Với sự tư vấn của khách mời Duy Khánh, cả nhóm thống nhất hành trình Đà Nẵng - Huế, kết hợp trải nghiệm trên Chuyến tàu di sản.

Để bắt đầu công việc “làm du lịch”, các thành viên được chia thành hai đội và thực hiện thử thách tại Chợ Hàn và Chợ Cồn.

Tại Chợ Hàn, Trường Giang, Kiều Minh Tuấn và Ngô Kiến Huy phải giao tiếp bằng hình thức rap không beat trong khi thưởng thức những món ăn đặc trưng. Trường Giang đặc biệt gây chú ý khi quá nhập tâm vào phần trải nghiệm, liên tục quên nhiệm vụ và bị trừ điểm.

Ở Chợ Cồn, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI nhận thử thách giao tiếp bằng giọng cao kết hợp những hành động nũng nịu. HIEUTHUHAI liên tục “bẹo hình bẹo dạng”, tạo nên hình ảnh khác hẳn vẻ ngoài thường thấy và khiến những người xung quanh bật cười.

Kết quả, đội Trường Giang - Kiều Minh Tuấn - Ngô Kiến Huy giành chiến thắng khi hoàn thành mục tiêu thưởng thức 3 món ăn, trong khi đội còn lại hoàn thành 2 món.

Điểm đáng chú ý của thử thách không chỉ nằm ở những tình huống hài hước. Thông qua việc trực tiếp đi chợ, thưởng thức món ăn và tương tác với người dân, 6 thành viên bắt đầu tiếp cận điểm đến bằng chính trải nghiệm của mình.

Từ chuyến tàu đến những giá trị văn hóa xứ Huế

Rời Đà Nẵng, hành trình tiếp tục theo cung đường Đà Nẵng - Đèo Hải Vân - Huế trên Chuyến tàu di sản.

Nếu những thử thách tại các khu chợ mang đến màu sắc giải trí, chặng đường đến Huế lại mở ra một không gian trải nghiệm văn hóa rõ nét hơn. Xuyên suốt hành trình, các thành viên phải hoàn thành những nhiệm vụ được cài cắm, từ đọc thơ, giao tiếp với người dân địa phương đến tìm hiểu và trực tiếp thực hiện các công đoạn của nghề thủ công truyền thống.

Điểm nhấn của chặng này là những trải nghiệm cùng nghệ nhân địa phương. Các thành viên được tiếp cận tranh dân gian làng Sình - dòng tranh gắn với đời sống văn hóa xứ Huế - đồng thời tìm hiểu nghề làm hoa giấy có lịch sử hơn 400 năm.

Thay vì chỉ đứng quan sát, 6 thành viên trực tiếp tham gia vào quá trình trải nghiệm. Những câu chuyện về nghề, đời sống và sản phẩm thủ công vì thế được chuyển tải thông qua hoạt động thực tế, tạo cảm giác gần gũi hơn với khán giả.

Trong những khoảnh khắc này, mỗi thành viên lại bộc lộ một màu sắc riêng. Trường Giang khiến mọi người bật cười khi bất ngờ tự nhận mình “sợ vợ”. Lê Dương Bảo Lâm liên tục gặp khó với nhiệm vụ học thuộc và đọc thơ. HIEUTHUHAI lại gây bất ngờ khi thể hiện sự khéo léo trong phần làm hoa giấy và nhận được lời khen từ các nghệ nhân.

Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy và Cris Phan có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc trưng của cố đô, tiếp tục khám phá văn hóa Huế qua ẩm thực.

Tất cả thành viên cuối cùng đều hoàn thành nhiệm vụ, dù Lê Dương Bảo Lâm là người về đích sau cùng vì nhiều lần chật vật với phần đọc thơ.

Điểm thú vị của hành trình không nằm ở việc chương trình cố gắng “giảng giải” về văn hóa. Những giá trị truyền thống xuất hiện thông qua chính trải nghiệm của người chơi: một bức tranh dân gian, một bông hoa giấy, một câu thơ hay một món ăn địa phương đều trở thành chất liệu để các thành viên khám phá vùng đất.

Qua đó, Chuyến tàu di sản không đơn thuần là phương tiện kết nối Đà Nẵng và Huế mà trở thành một phần của hành trình trải nghiệm. Cung đường qua Đèo Hải Vân, cảnh sắc miền Trung cùng những câu chuyện văn hóa bên đường tạo nên không gian để chương trình kết nối du lịch với di sản và đời sống địa phương.

Hành trình “làm du lịch” chưa dừng lại

Tập 98 khép lại khi Chuyến tàu di sản tạm dừng tại ga Lăng Cô. Tuy nhiên, 6 nhân sự vẫn chưa thể tiếp tục hành trình về cố đô.

Tại đây, mỗi thành viên nhận một bộ đề riêng và chỉ có 10 phút để tìm ra lời giải. Nếu không hoàn thành đúng thời gian, họ sẽ không được lên tàu để tiếp tục chặng đường.

Thử thách này mở ra phần tiếp theo của hành trình “làm du lịch” của 6 thành viên. Sau những trải nghiệm tại Đà Nẵng và trên cung đường đến Huế, các nhân sự của Công ty Du lịch 2 Ngày 1 Đêm sẽ phải đối mặt với những nhiệm vụ nào?

Với mùa 5, chương trình tiếp tục khai thác công thức kết hợp giữa trải nghiệm, thử thách và giải trí. Nhưng phía sau những tình huống hài hước của 6 thành viên là hành trình khám phá những điểm đến, con người, ẩm thực và giá trị văn hóa của Việt Nam bằng một cách tiếp cận gần gũi hơn.

Từ những khu chợ địa phương đến Chuyến tàu di sản, từ món ăn đường phố đến tranh dân gian và nghề thủ công truyền thống, hành trình mở màn cho thấy du lịch trong 2 Ngày 1 Đêm không chỉ là chuyện đi đến một nơi mới, mà còn là cách những người tham gia trực tiếp chạm vào đời sống và văn hóa của vùng đất mình đặt chân tới.