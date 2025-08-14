2 hòa thượng nào có mối tình động trời trong kiếm hiệp Kim Dung?

Trong thế giới võ hiệp Kim Dung, ngoài những câu chuyện tình đẹp của nhân vật chính còn có nhiều mối tình ngang trái lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.
Diệp Nhị Nương và Huyền Từ đại sư
Diệp Nhị Nương có mối tình bí mật với Huyền Từ đại sư - phương trượng chùa Thiếu Lâm trong bộ phim "Thiên long bát bộ". Diệp Nhị Nương vốn là một cô gái thiện lương, sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, đoan trang trinh tiết nhưng vì báo thù mà trở thành một người đàn bà tàn độc bậc nhất trong giang hồ. Trước đó, cha bà sinh trọng bệnh, cao tăng Huyền Từ đã tới tận tình cứu chữa và trao lại mạng sống cho cha Diệp Nhị Nương. Cũng chính từ sự kiện này, cả hai nảy nở nhân duyên, tình cảm của Diệp Nhị Nương dành cho Huyền Từ ngày càng lớn.
Kết quả của mối nhân duyên này, bà sinh hạ cậu con trai bụ bẫm mà Huyền Từ không hề hay biết. Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu, Tiêu Viễn Sơn đã bắt cóc giọt máu của nàng, mang giấu sau vườn chùa Thiếu Lâm. Đồng thời, hắn vạch ba nhát kiếm ở hai bên má của Diệp Nhị Nương, tạo thành 3 vết sẹo lớn gắn suốt đời với nàng.
Kể từ sau khi mất con, Diệp Nhị Nương sinh đau khổ và phẫn uất. Chính vì vậy, bà trở nên độc ác, mỗi ngày bắt cóc một đứa trẻ sơ sinh và đối đãi chăm sóc như con mình, sau đó xuống tay sát hại một cách tàn nhẫn. Vì thế, tên tuổi của bà được xếp hạng "Đệ nhị ác nhân" trên giang hồ chỉ sau Đoàn Diên Khánh. Trong phiên bản mới nhất của "Thiên long bát bộ", bà bỏ rơi đứa trẻ tại nhà người lạ sau khi chơi đùa với chúng.
Nhiều năm sau, tại trận chiến trong chùa Thiếu Lâm, Diệp Nhị Nương mới tìm lại được con trai của mình, đó là Hư Trúc. 20 năm sau, Hư Trúc đã lập công lớn, bảo vệ và tránh được họa lớn cho Thiếu Lâm Tự. Tuy nhiên, cũng chính lúc đó, chuyện tình giữa bà và Huyền Từ bị phanh phui. Cuối cùng, Huyền Từ đại sư đã đứng ra nhận hết mọi chuyện và nhận hình phạt 200 trượng. Sau đó, ông tự làm đứt kinh mạch rồi qua đời. Diệp Nhị Nương cũng tự vẫn theo người yêu.
Tác phẩm “Thiên Long Bát Bộ” của nhà văn Kim Dung đã từng được chuyển thể lên màn ảnh nhỏ nhiều lần. Trong đó, phiên bản 2003 được đánh giá thỏa mãn khán giả về phần nhìn và kỹ xảo ở thời điểm ra mắt. Nữ diễn viên Thạch Lan đã vào vai một trong "Tứ đại ác nhân" Diệp Nhị Nương. Bà đã thể hiện thành công nhân vật vừa đáng thương vừa đáng trách. Trong trận chiến tại Thiếu Lâm, Diệp Nhị Nương đã nhận ra Hư Trúc (Cao Hổ) là con trai của mình sau khi nhìn thấy vết son trên lưng và đoàn tụ với anh. Phân đoạn gặp gỡ của hai mẹ con khiến khán giả vô cùng cảm động.
Hòa thượng Bất Giới và ni cô
Trong tác phẩm "Tiếu ngạo giang hồ", hòa thượng Bất Giới đem lòng yêu một ni cô và muốn cưới bà làm vợ. Ni cô này lúc đầu nhất quyết từ chối Bất Giới vì bà là người xuất gia nên sợ sẽ bị Bồ Tát trừng phạt nếu xuất giá. Do vậy, Bất Giới cũng xuống tóc đi tu, trở thành hòa thượng. Ông cho rằng nếu làm như vậy ông sẽ gánh hết được mọi tội lỗi cho vợ.
Sau đó, hai người đã có với nhau một cô con gái tên là Nghi Lâm. Tuy nhiên, bà vợ ni cô của Bất Giới lại là một người có máu ghen đặc biệt. Khi nhìn thấy chồng mình đang nói chuyện với Ninh Trung Tắc, vợ của Nhạc Bất Quần, bà đã ngay lập tức bỏ chồng và con gái đi biệt tích, nhưng thực chất đã cải trang làm Á bà bà trú trên đỉnh Hằng Sơn. Bất Giới gửi con gái vào Hằng Sơn, lang thang khắp nơi tìm vợ nhưng vô vọng. Sau này, nhờ Lệnh Hồ Xung giúp đỡ, hai vợ chồng ông mới được đoàn tụ.
"Tiếu ngạo giang hồ" năm 2001 được xem là tác phẩm Hoa ngữ kinh điển chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung. Trong đó, mối tình giữa Bất Giới hòa thượng và ni cô cũng được khai thác triệt để. Nam diễn viên Tang Kim Sinh đã lột tả được một nhân vật hòa thượng si tình, luôn tìm mọi cách để được ở bên người yêu. Trước đó, Tang Kim Sinh từng được mệnh danh là Lỗ Trí Thâm kinh điển nhất màn ảnh kể từ khi tham gia bộ phim "Thủy hử" năm 1998.