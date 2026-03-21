Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chiều 21/3, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo quốc tế về kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trong danh sách 500 người trúng cử có Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trước đó, GS.VS Châu Văn Minh ứng cử đại biểu Quốc hội khoa XVI, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Phú Thọ.

Tại Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, GS.VS Châu Văn Minh khẳng định sẽ nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; làm cầu nối giữa các nhà khoa học với các cơ quan quản lý có thẩm quyền, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, của cán bộ khoa học với các cơ quan có thẩm quyền, với Quốc hội, góp phần vào sự phát triển của khoa học và công nghệ nước nhà.

GS.VS. Châu Văn Minh sinh năm 1961, quê quán tại Thành phố Huế. Ông là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hóa sinh các hợp chất thiên nhiên, với gần 500 công trình khoa học, công bố hơn 40 sáng chế và giải pháp hữu ích. Từ năm 1985-2007, GS.VS Châu Văn Minh làm việc tại Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Năm 2007, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Từ năm 2008 đến nay, ông giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa: XI, XII, XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ khóa I.

Trên cương vị Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ông đã lãnh đạo triển khai nhiều chương trình khoa học, công nghệ trọng điểm quốc gia như: Chương trình Tây Nguyên 3, chương trình phát triển vệ tinh quan sát Trái đất của Việt Nam, hệ thống bảo tàng thiên nhiên quốc gia, dự án phát triển Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.