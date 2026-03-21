Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Thiên Tuấn

Chiều 21/3, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo quốc tế về kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trong danh sách 500 người trúng cử có Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trước đó, GS.VS Châu Văn Minh ứng cử đại biểu Quốc hội khoa XVI, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Phú Thọ.

Tại Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, GS.VS Châu Văn Minh khẳng định sẽ nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; làm cầu nối giữa các nhà khoa học với các cơ quan quản lý có thẩm quyền, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, của cán bộ khoa học với các cơ quan có thẩm quyền, với Quốc hội, góp phần vào sự phát triển của khoa học và công nghệ nước nhà.

GS.VS. Châu Văn Minh sinh năm 1961, quê quán tại Thành phố Huế. Ông là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hóa sinh các hợp chất thiên nhiên, với gần 500 công trình khoa học, công bố hơn 40 sáng chế và giải pháp hữu ích. Từ năm 1985-2007, GS.VS Châu Văn Minh làm việc tại Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Năm 2007, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Từ năm 2008 đến nay, ông giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa: XI, XII, XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ khóa I.

Trên cương vị Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ông đã lãnh đạo triển khai nhiều chương trình khoa học, công nghệ trọng điểm quốc gia như: Chương trình Tây Nguyên 3, chương trình phát triển vệ tinh quan sát Trái đất của Việt Nam, hệ thống bảo tàng thiên nhiên quốc gia, dự án phát triển Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Chính trị

Công bố 500 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chiều 21/3, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo quốc tế về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội cho biết, ngày 14/02/2026, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Tính đến ngày 12/3/2026, có chính thức 863 người ứng cử ĐBQH khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong đó, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 216 người (giảm 01 người); địa phương có 647 người, đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử trên 01 đại biểu được bầu (trong đó có 5 người tự ứng cử, tỷ lệ 0,58%).

Công tác lập và rà soát danh sách cử tri được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Theo báo cáo, tổng số cử tri bầu đại biểu Quốc hội là 76.423.940 cử tri.

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội.

Chiều 21/3, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo quốc tế công bố Nghị quyết cỉa Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngày 15/3/2026. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Chính trị

Hôm nay (21/3), công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 21/3, Văn phòng Quốc hội sẽ tổ chức họp báo công bố Nghị quyết Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XVI.

Thông báo của Văn phòng Quốc hội cho biết, chiều ngày 21/3, Văn phòng Quốc hội sẽ tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 15/3 vừa qua, 76 triệu cử tri trên mọi miền đất nước đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

