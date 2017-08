Xóc đĩa ăn tiền, 30 người bị bắt sau buổi tiệc tân gia

Ngày 22/8, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hải (32 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An) để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc. Liên quan vụ án, 29 người khác cũng bị tạm giữ để phục vụ điều tra về hành vi Đánh bạc.

Tang vật vụ án. Ảnh: N.A.

Theo công an, chiều 21/8, Hải tổ chức tiệc tân gia ở nhà riêng tại tổ 41, khu phố Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An). Sau buổi tiệc, chủ nhà tổ chức sòng bài ở tầng trên căn nhà để 29 người khách của anh ta chơi xóc đĩa ăn tiền.

Mỗi ván, nhóm người trên đặt từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng để chơi xóc đĩa.

Nhận tin báo trên, Đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Dĩ An tổ chức bao vây căn nhà. Đến 17h cùng ngày, cảnh sát ập vào bắt giữ Hải cùng nhóm người trên.