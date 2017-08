Những dị nhân có mái tóc quái đản kỳ lạ ở Việt Nam

Trong số các bộ tóc kỳ lạ ở Việt Nam, bộ tóc rồng của lão nông Nguyễn Văn Long (người Bắc Ninh) gây được rất nhiều sự chú ý hơn cả. Điều khác biệt nằm ở chỗ, các sợi tóc khi được nuôi dài đan vào nhau tạo thành hình thù kỳ lạ. Nguồn ảnh: Lao động. Ông Long thích để nhất là kiểu đầu rồng, tuy nhiên, thi thoảng ông cũng đổi kiểu tóc thành hình con chim đậu trên cành. Nguồn ảnh: Infonet. Cụ ông Nguyễn Văn Chiến (ở ấp Dầu, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cũng sở hữu mái tóc có 1-0-2. Búi tóc dài gần 4m, nặng 2kg và đã được nuôi dài trên 70 năm. Nguồn ảnh: Gia đình & xã hội. Cụ chia sẻ mình có sở thích để tóc dài từ nhỏ. Năm 17 tuổi, tóc của cụ đã có thể tết được thành búi và mỗi lần cắt tóc thì cụ Chiến mệt mỏi, đau đầu. Với bộ tóc dài đặc biệt này, cụ Chiến luôn gây sự chú ý cho những người đối diện. Nguồn ảnh: Zing. Hai người anh em khác của "dị nhân" Chiến là ông Nguyễn Văn Giày và ông Nguyễn Văn Tiên (84 tuổi) cũng để tóc dài hàng mấy chục năm. Nguồn ảnh: Đời sống và pháp luật. Sở hữu mái tóc từng được ghi danh vào sách kỷ lục Việt Nam với danh hiệu "mái tóc dài nhất Việt Nam", cụ ông Trần Văn Hay (ấp Hòa An, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang) là một trong những "dị nhân" khá đặc biệt. Nguồn ảnh: Đất Việt. Mái tóc của cụ Hay dài 6,8m, nặng 10,5 kg, gần 50 năm không cắt. Ông Hồ Vũ (1960, trú xã Ninh Tân, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) cũng được nhiều người gọi là “dị nhân tóc dài”. Do không đan, buộc và chăm sóc, mái tóc nuôi trên 30 năm của ông Vũ xoắn lại như một con rắn khổng lồ. Nguồn ảnh: Đời sống pháp luật. Cụ bà Nguyễn Thị Định (Bến Tre) là người có mái tóc dài 6 mét. Mặc dù 60 năm không gội đầu song mái tóc của bà vẫn có hương thơm. Nguồn ảnh: Người đưa tin. Để có mái tóc "khủng" này, bà Định đã nuôi tóc từ năm 19 tuổi. Bà từng chia sẻ nếu cắt tóc hoặc có nhiều người chạm vào tóc sẽ cảm thấy mệt mỏi, đau đầu. Bà Định sợ nhất là mái tóc đụng nước, nên thường cuốn chúng gọn gàng trong khăn. Nguồn ảnh: Vietnam Plus.

Trong số các bộ tóc kỳ lạ ở Việt Nam, bộ tóc rồng của lão nông Nguyễn Văn Long (người Bắc Ninh) gây được rất nhiều sự chú ý hơn cả. Điều khác biệt nằm ở chỗ, các sợi tóc khi được nuôi dài đan vào nhau tạo thành hình thù kỳ lạ. Nguồn ảnh: Lao động. Ông Long thích để nhất là kiểu đầu rồng, tuy nhiên, thi thoảng ông cũng đổi kiểu tóc thành hình con chim đậu trên cành. Nguồn ảnh: Infonet. Cụ ông Nguyễn Văn Chiến (ở ấp Dầu, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cũng sở hữu mái tóc có 1-0-2. Búi tóc dài gần 4m, nặng 2kg và đã được nuôi dài trên 70 năm. Nguồn ảnh: Gia đình & xã hội. Cụ chia sẻ mình có sở thích để tóc dài từ nhỏ. Năm 17 tuổi, tóc của cụ đã có thể tết được thành búi và mỗi lần cắt tóc thì cụ Chiến mệt mỏi, đau đầu. Với bộ tóc dài đặc biệt này, cụ Chiến luôn gây sự chú ý cho những người đối diện. Nguồn ảnh: Zing. Hai người anh em khác của "dị nhân" Chiến là ông Nguyễn Văn Giày và ông Nguyễn Văn Tiên (84 tuổi) cũng để tóc dài hàng mấy chục năm. Nguồn ảnh: Đời sống và pháp luật. Sở hữu mái tóc từng được ghi danh vào sách kỷ lục Việt Nam với danh hiệu " mái tóc dài nhất Việt Nam ", cụ ông Trần Văn Hay (ấp Hòa An, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang) là một trong những "dị nhân" khá đặc biệt. Nguồn ảnh: Đất Việt. Mái tóc của cụ Hay dài 6,8m, nặng 10,5 kg, gần 50 năm không cắt. Ông Hồ Vũ (1960, trú xã Ninh Tân, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) cũng được nhiều người gọi là “dị nhân tóc dài”. Do không đan, buộc và chăm sóc, mái tóc nuôi trên 30 năm của ông Vũ xoắn lại như một con rắn khổng lồ. Nguồn ảnh: Đời sống pháp luật. Cụ bà Nguyễn Thị Định (Bến Tre) là người có mái tóc dài 6 mét. Mặc dù 60 năm không gội đầu song mái tóc của bà vẫn có hương thơm. Nguồn ảnh: Người đưa tin. Để có mái tóc "khủng" này, bà Định đã nuôi tóc từ năm 19 tuổi. Bà từng chia sẻ nếu cắt tóc hoặc có nhiều người chạm vào tóc sẽ cảm thấy mệt mỏi, đau đầu. Bà Định sợ nhất là mái tóc đụng nước, nên thường cuốn chúng gọn gàng trong khăn. Nguồn ảnh: Vietnam Plus.