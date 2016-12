Xe trâu miễn phí đưa đón trẻ mầm non đến trường

Anh Ngọc chia sẻ về quyết định dùng xe trâu đưa, đón con đi học.

Hơn 1 năm nay, những chuyến xe trâu vào sáng sớm và chiều muộn đưa đón trẻ mầm non đến trường không còn lạ gì với người dân ở xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Người đứng ra làm chiếc xe trâu này là anh Văn Đình Ngọc (SN 1982).

Được biết, anh Ngọc đã lập gia đình và có 3 người con. Vợ anh Ngọc là công nhân nhà máy gạch trên địa bàn thường xuyên đi sớm, về muộn. Bản thân anh Ngọc bị dị tật ở chân, sức khỏe yếu nên không làm được việc nặng.

Các cháu trên chiếc xe trâu của anh Ngọc đến trường hàng ngày.

Hàng ngày, anh Ngọc đảm nhận việc đưa đón các con tới trường. Hơn một năm trước, trong lần đạp xe đưa con thứ hai tới trường mầm non, không may xe đổ. Dù con không bị thương nhưng anh Ngọc luôn canh cánh sự bất an trong lòng.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh Ngọc đã sửa lại chiếc xe trâu sẵn có của gia đình để đưa con đến trường. Thời gian đầu, khi thấy anh Ngọc đưa con đi học bằng xe trâu, nhiều người trong xóm rất ngạc nhiên. Anh Ngọc chia sẻ: “Sau lần đưa con đi học mà bị ngã đó, tôi rất lo nên đã suy nghĩ làm thế nào đưa con đi học cho an toàn. Về sau tôi nghĩ đến việc dùng xe chiếc xe trâu của nhà để chở con đi học”.