Xâm nhập hang ổ "tín dụng đen" khủng khiếp ở Sài Gòn

Không có tiền trả nợ, người dân nghèo để chúng “mở lòng nhân”, giới thiệu một đường dây khác để lấy tiền trả… cho chúng. Cuối cùng, nạn nhân kiệt sức với gánh nợ chồng lên nợ… Một mạng lưới cho vay theo kiểu xã hội đen, có tổ chức chặt chẽ và vô cùng nguy hiểm, mà người dân khi đã trót sa vào thì chắc chắn không tìm ra lối thoát…

Truy bức đến tận cùng

Sau trận “đại náo” ở xưởng gỗ M.C. vào chiều 5-1-2018, những ngày tiếp theo, Tư liên tục điện vào số máy của chị H. để khủng bố, đe doạ khiến vợ chồng chị này mất ăn mất ngủ. “Cho cho tụi mày thêm 10 ngày nữa. Nếu không chịu đưa hết 35 triệu còn lại, thì ngày nào vợ chồng mày cũng ăn đòn”, Tư lạnh lùng cảnh báo. Thực tế thì Tư chẳng hề nói suông!

Ngày 16-1, đến hạn trả nợ, ngay từ sáng sớm, Tư và đồng bọn đã lởn vởn trước cổng xưởng gỗ L.C. ở huyện Nhà Bè. “Đùng…! Đùng…” – tiếng đập cửa dồn dập vang lên khiến hàng xóm giật mình kéo đến xem chuyện gì đang xảy ra. Thấy đông người, Tư lớn tiếng chửi bới để gây áp lực cho con nợ: “Tụi mày là đồ lừa đảo! 35 triệu mày nhận đặt cọc của tao đâu? Xe không giao mà tiền giờ “nuốt” luôn là sao?”.

35 triệu đồng mà gã này đang nhắc đến chính là “món nợ vô hình” mà chúng tôi đã đề cập trong bài viết trước. Vợ chồng chị H. lúc ấy do quá cần tiền để trang trải làm ăn nên không thể lường trước “chiếc bẫy” mà Tư đã giăng ra, đã “nhắm mắt” đặt tay ký vào những văn bản không có thật.

“Giờ biết phải làm sao đây? Mình không nợ mà trót dại ký vào giấy nhận tiền đặt cọc của tụi nó thì phải chịu thôi chứ nói được gì” – chị H. thút thít với người chồng đang ngồi thẫn thờ, tuyệt vọng. Trong hoàn cảnh này, 2 vợ chồng chỉ biết khoá cửa, cắn răng chịu trận cho đến khi nhóm chủ nợ rời đi.

Năm tiếng sau, tưởng đã “êm” chuyện, chị H. cùng chồng đánh liều mở cửa xưởng gỗ để tiếp một khách hàng. Nào ngờ, lúc loay hoay dọn dẹp, anh L. bị Tư cùng một đối tượng khác lao đến tấn công tới tấp. “Đ.M tao giết mày!” – sau tiếng tiếng chửi loạn xạ của những tên côn đồ là một màn rượt đuổi gây cấn. Anh L. do không kịp phòng thân nên đã bị Tư dùng một khúc gỗ đập mạnh vào vai, nằm quỵ tại chỗ. Dẫu vậy, tên côn đồ này vẫn chưa chịu buông tha, chụp thêm một chiếc ly thuỷ tinh định ném vào đầu anh L. nhưng may mắn, đã có người dân đến can ngăn.

Lúc này, thấy yếu thế, Tư và đồng bọn mới chịu lên xe bỏ đi. “Ngày mai, một là đưa đủ 35 triệu, hai là đóng góp lại từ đầu. Còn không thì bố lại đến tìm chúng mày như hôm nay” – Tư “quăng” lại lời đe doạ trước khi rời khỏi.

Các đối tượng nằm trong nhánh cho vay nặng lãi do Lê Văn Tư cầm đầu. Chiếc vòi bạch tuộc bất lương



Nắm được toàn bộ diễn biến, chúng tôi quyết định triển khai kế hoạch thâm nhập để thu thập, củng cố chứng cứ về băng nhóm bất lương này. Chiều 17-1, Tư tiếp tục điện thoại cho chị H. yêu cầu chị phải đóng tiền góp lại từ đầu với số tiền khởi điểm là gần 2 triệu đồng. Tư bắt chị H. phải chạy đến trước cổng Trung tâm Văn hoá quận 3 nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám để đưa tiền cho một đàn em của y - tên Tuấn.

30 phút sau, Tuấn chở theo sau một đối tượng khác tên Nam, tấp vào vị trí chị H. đang đứng, vừa cầm tiền đếm vừa “thòng” lời đe doạ: “Vợ chồng mày mà giở trò là không xong với anh Tư đâu. Ảnh sẵn sàng bỏ tiền để “xử” vợ chồng mày đấy. Có tin không?”. Toàn bộ cuộc giao dịch này đã được chúng tôi bí mật ghi nhận lại. “Mình đáng tuổi mẹ nó mà bị xưng hô, nhục mạ vậy đó” – chị H. lại ngấn lệ, nói về nỗi bức xúc của mình khi xe của 2 đối tượng này vừa rời đi.

Không chỉ dùng vũ lực để “hút máu” con nợ đến tận cùng, Tư còn dùng thủ đoạn để ép chị H. phải ký giấy tay bán cho hắn một chiếc máy cưa (có giá trị đến hơn 50 triệu) trong xưởng gỗ của chị này. “Bây giờ em nói chị nghe, nếu anh chị không đủ tiền trả góp thì cứ ký cho em tờ giấy bán chiếc máy cưa. Như vậy không phải là trả hết nợ hay sao, em cũng không làm phiền đến vợ chồng chị nữa” – Tư đưa lời ngon ngọt.

Không được chấp nhận “yêu sách” này, Tư tiếp tục mở đường, giới thiệu cho vợ chồng chị H. một “công ty tài chính” khác do một thanh niên tên Trường phụ trách. “Bổn cũ soạn lại”, Trường xuất hiện trong vai một “chuyên viên tài chính” dang tay “cứu vớt nợ nần” và thế là vợ chồng chị H. tiếp tục có thêm một chủ nợ, với khoản vay 20 triệu đồng nhưng chỉ nhận được 15,2 triệu trong số đó.

Các giấy tờ Tư dùng để ràng buộc thêm một “món nợ vô hình” mà vợ chồng chị H. không hề hay biết.

Đương nhiên, bấy nhiêu ấy vẫn chưa đủ để trả hết số tiền gốc, tiền lãi và cộng thêm 35 triệu đồng “từ trên trời rơi xuống” mà Tư đặt lên đầu vợ chồng chị H.. Cứ thế, nợ chồng nợ, “lãi mẹ đẻ lãi con” và khi lậm sâu vào cùng quẫn, không đủ tiền trả góp đúng thời hạn, Trường lập tức hiện nguyên hình là một “con quỷ dữ”!

Thông tin chúng tôi thu thập được cho thấy, trong các ngày từ 21 đến 30-1-2018, Trường liên tục gọi điện lăng mạ, đe doạ chị H. bằng những lời lẽ tục tĩu. Nghiêm trọng hơn, một trong cuộc điện thoại của Trường còn có nội dung cảnh báo rằng y đã biết trường học của con trai chị H. và sẽ cho người “chăm sóc đặc biệt cháu bé”! Không phải đợi lâu, chỉ một vài ngày sau, chị H. tá hoả khi nhận thông tin từ gia đình, kể về sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt muốn “dắt con của chị chơi” nhưng may mắn, cháu bé đã chạy thoát!

Biết vợ chồng chị này không còn gì để đòi, Tư và Trường tiếp tục tìm đến cha mẹ anh L. ở Q.Gò Vấp để uy hiếp. Một buổi sáng đầu tháng 2, khi vừa mở cửa nhà thì bà Trần Thị M. (65 tuổi - mẹ anh L.) hốt hoảng phát hiện nhiều vết phân và mắm tôm, đúng như lời đe doạ mà Tư đã đưa ra trước đó.

“Mạng lưới đen”

Theo điều tra của chúng tôi, Tư có tên thật là là Lê Văn Tư (SN 1990 – quê huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) - là một đối tượng cộm cán. Từ tháng 10-2017, Tư bắt đầu “Nam tiến” vào TP.HCM xây dựng một mạng lưới “tín dụng đen” cho riêng mình. Để hình thành được tổ chức cho vay nặng lãi, Tư thuê người lập nên các trang web chovaytiennong24h.com”, “alovaytien.com”, “vaytragop24h.com”, “vaytiennongsaigon.com”, với thông điệp: vay nợ nhanh, không cần thế chấp…

Nhằm có thêm cánh tay đắc lực, Tư “tuyển trạch” thêm Nguyễn Văn Cửu – biệt danh Tuấn “somo” và Nguyễn Đình Nam (cả hai cùng quê Yên Phong, Bắc Ninh). Hai đối tượng này có nhiệm vụ đi thu tiền góp đối với các con nợ theo danh sách mà Tư đưa ra. Để lo nơi ăn chốn ở cho đàn em và tạo ra một “đại bản doanh” kín kẽ cho hoạt động “tín dụng đen” của mình, Tư thuê 2 căn hộ tại 2 chung cư Tecco và Tín Phong nằm trên đường Phan Văn Hớn, Q.12, TP.HCM. Ngoài ra, băng này còn tổ chức đi phát tờ rơi ở nhiều nơi để câu nhử “con mồi”.

Tài liệu thu thập được cũng cho thấy, chỉ trong vòng hơn nửa năm hoạt động cho vay nặng lãi, đường dây do Lê Văn Tư cầm đầu đã vung tiền cho hàng chục người vay nợ. Bằng lời dụ dỗ ngon ngọt, Tư cùng hệ thống chân rết của mình từng ngày đưa nhiều người dân vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát.

Nhánh còn lại do đối tượng Nguyễn Xuân Trường (SN 1990 - biệt danh Trường “ịt” – chủ nợ thứ 2 của chị H.) cầm đầu. Trường cũng có “trụ sở” đặt ở chung cư Tín Phong và tên này có trong tay 2 cánh tay thân tín là Nguyễn Văn Khanh và Nguyễn Văn Trường – chuyên đi “thu hồi nợ”. Chẳng khác gì Lê Văn Tư, Nguyễn Xuân Trường cũng là một chủ nợ hoạt động cho vay nặng lãi theo hình thức côn đồ.

Nguyên tắc cho vay của 2 băng này là “tiền đúng hạn, miễn bàn nhiều!”. Khi con nợ nào chưa kịp thu xếp tiền trả theo đúng hạn, chúng lập tức trở mặt, dùng tất cả những thủ đoạn bỉ ổi, côn đồ nhất để câu rỉa nạn nhân đến khi sức cùng lực kiệt.

Vợ chồng chị H. ở huyện Nhà Bè chỉ là một trong số hàng chục nạn nhân đã từng hứng chịu những trận đòn dã man của 2 băng nhóm này. Đơn cử, quá trình theo dấu các đối tượng, phóng viên đã gặp chị Lê Kim T. (42 tuổi, ngụ Bình Tân) – người vay Lê Văn Tư số tiền 30 triệu.

Do tiền lãi quá “khủng” (28%/tháng) nên sau một thời gian trả góp, chị T. dần đuối sức và sau đó thì “điều gì đến cũng phải đến”! “Chậm đóng tiền thì băng của Tư tìm tới gia đình tôi la hét, chửi bới đòi chặt tay, chặt chân, đốt nhà. Hôm nào không có tiền trả thì tụi nó xông vào đánh tôi tím tái mặt mày” – chị T. kể lại cho chúng tôi nghe những gì đã xảy đến.

Cùng chung số phận còn có chị Nguyễn Thị Kim C. (45 tuổi, ngụ Q.12). Khó khăn trong công việc làm ăn, bà C. đã phải cầu viện tới Lê Văn Tư khoảng tiền 40 triệu đồng, với lãi suất 28%/tháng. Và tất nhiên, khi không có tiền để trả thì điều tồi tệ lập tức xảy đến. Vì quá sợ hãi bản tính hung ác của nhóm này, chị C. phải “bỏ xứ ra đi”. “Mấy anh nghĩ coi, cứ trễ một ngày là tụi nó phạt gấp đôi. Cứ vậy mà tính: lãi mẹ chồng lãi con, tiền gốc chưa trả xong thì tiễn lãi đã sinh thêm một khoản nợ mới. Tôi phải sống trong những ngày kinh hoàng” – chị C. quay về cơn ác mộng vừa mới xảy ra.

Hoạt động cho vay của Trường và Tư có thể nói là chung một thủ đoạn và cùng nằm trong một mạng lưới. Và theo thông tin chúng tôi có được thì hoạt động của cả 2 tên này đều nằm dưới sự dẫn dắt, điều hành của một đại ca giấu mặt ở phía sau. Đối tượng này là ai và liệu ngoài Lê Văn Tư, Nguyễn Xuân Trường, ở TP.HCM còn có thêm mạng lưới “tín dụng đen” nào khác đang lộng hành?