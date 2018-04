Ngày hội tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn dành cho học sinh tiểu học

Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Toyota cùng em học ATGT” (TSEP) nhằm giáo dục và nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các em học sinh (HS) tiểu học trên cả nước được triển khai trong suốt 12 năm qua.





Chương trình "Giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn dành cho HS tiểu học cấp Quốc gia" năm nay có 100 thí sinh của 10 đội đại diện cho 10 tỉnh, thành phố trên cả nước gồm: Yên Bái, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Kon Tum, Bà Rịa – Vũng Tàu, Phú Thọ, Hoà Bình và Bắc Ninh và gần 800 em HS đến từ các trường tiểu học trên địa bàn TP. Bắc Ninh.



Tại ngày hội, các đội tranh tài ở hai nội dung: Tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn và Trình diễn, thể hiện năng khiếu thơ ca hò vè về chủ đề ATGT. Thông qua các phần giao lưu, các em không chỉ thể hiện sự tự tin khi trả lời những câu hỏi kiến thức, tinh thần tập thể, sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý giữa các thành viên qua những tiểu phẩm, bài thơ, hò vè quen thuộc được khéo léo phổ lại lời mới rất sáng tạo về chủ đề ATGT.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã đánh giá cao những nỗ lực mà Toyota Việt Nam đã đồng hành cùng chương trình trong suốt 12 năm qua. Chương trình gắn bó với thiếu nhi cả nước thông qua việc triển khai các hoạt động đa dạng về giáo dục ATGT; thành công to lớn mà chương trình đạt được chính là ở phương pháp giáo dục "học mà chơi, chơi mà học" cùng cách tiếp cận tự nhiên, nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ hiểu và mang lại hiệu quả cao.

“Đây sẽ là một sân chơi bổ ích và hấp dẫn, giúp học sinh có thêm kiến thức và kỹ năng về tham gia giao thông an toàn. Các bạn học sinh sẽ chia sẻ những bài học này cùng người thân và bạn bè xung quanh, để cùng nhau xây dựng thói quen tốt và ý thức an toàn khi tham gia giao thông, góp phần tạo nên văn hóa giao thông cho đất nước Việt Nam”, bà Đỗ Thu Hoàng – Phó Tổng Giám đốc TMV chia sẻ.





Tham gia chương trình, các bạn còn được đồng hành cùng hai nhân vật quen thuộc là Rùa Canta và Thỏ Karoo, tham gia các trò chơi đa dạng được thiết kế ấn tượng và đầy màu sắc: Nhanh tay - nhanh mắt, mảnh ghép vui nhộn, em làm cảnh sát giao thông, thành phố an toàn, cuộc đua kì thú và họa sĩ nhí. Qua đó, các em đã được "Học mà chơi, chơi mà học" và dễ dàng tiếp thu được nhiều những kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn bổ ích và nhận nhiều phần quà thú vị sau các trò chơi.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, bà Đỗ Thu Hoàng - Phó Tổng giám đốc TMV nhấn mạnh: “Các em HS thân mến, cô thực sự rất vui khi tham dự vào một ngày hội thiếu nhi vui nhộn và đầy màu sắc như thế này. Cô mong rằng đây sẽ là một sân chơi bổ ích và hấp dẫn, giúp các em có thêm kiến thức và kỹ năng về tham gia giao thông an toàn. Các em hãy ghi nhớ những bài học này, chia sẻ với bố mẹ, người thân và các bạn xung quanh, để cùng nhau xây dựng thói quen tốt và ý thức an toàn khi tham gia giao thông, góp phần tạo nên văn hóa giao thông cho đất nước Việt Nam.



Với các thầy cô giáo, chúng tôi mong muốn đây là dịp để các thầy cô có thể trao đổi kinh nghiệm, từ đó tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng hơn vào việc trang bị kỹ năng cho các em HS thông qua những bài học hấp dẫn với tính thực tiễn cao hơn.".



Trải qua hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, bên cạnh các hoạt động sản xuất và kinh doanh, Toyota Việt Nam luôn không ngừng nỗ lực đóng góp tích cực cho xã hội với phương châm trở thành "công dân tốt trong cộng đồng sở tại". Chính vì vậy, TMV đã liên tục triển khai các hoạt động đóng góp xã hội trên nhiều lĩnh vực như: giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, văn hóa-xã hội và môi trường.

Trong đó, “Toyota cùng em học ATGT” (TSEP) là chương trình ý nghĩa do TMV phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia triển khai kể từ năm học 2005-2006 với mong muốn góp phần giáo dục nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thế hệ trẻ và chung tay xây dựng một xã hội Việt Nam an toàn, thịnh vượng.



Sau 12 năm triển khai, chương trình TSEP luôn đón nhận được sự tham gia hào hứng của các các em HS trên cả nước cũng như nhận được sự đánh giá cao của Bộ GD&DT, các Sở GD&ĐT, các BGH nhà trường, thầy cô và các em HS trên cả nước. Với những hiệu quả tích cực đó, Bộ GD&ĐT đã quyết định lồng ghép các tài liệu của TSEP vào chương trình giảng dạy chung về GD ATGT đang được triển khai ở cấp tiểu học trên toàn quốc.

Ngoài ra, chương trình TSEP còn trao tặng các sách GD về ATGT dành cho HS, VCD và sách hướng dẫn dành cho giáo viên, tổ chức các hội thảo tập huấn dành cho giáo viên, giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tỉnh và cấp Quốc gia. Đến nay, chương trình TSEP đã được TMV triển khai đến 53/63 tỉnh/thành phố.