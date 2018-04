Tình tiết bất ngờ vụ phá băng giang hồ lập...công ty tín dụng đen

Ngày 3/4, Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt phá băng giang hồ có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và có dấu hiệu hành vi cho vay kiểu tín dụng đen.

Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa triệt phá băng cho vay nặng lãi bằng thủ đoạn mở công ty cho vay tài chính. Băng tội phạm này có hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Khải (29 tuổi), Lê Trung Hiếu (20 tuổi, Nguyễn Hồng Quân (25 tuổi, cùng ngụ Hà Nội), Hoàng Trọng Vinh (28 tuổi, ngụ Bình Dương), Lò Văn Tú (21 tuổi, quê tỉnh Hòa Bình), Nguyễn Công Cường (26 tuổi, quê tỉnh Đắc Lắc) và Nguyễn Đình Kỳ (28 tuổi, quê tỉnh Nghệ An).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2017, các đối tượng nói trên mở công ty Nhất Tín (trụ sở ở khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An, TX Dĩ An) trong lĩnh vực cho vay tài chính, nhưng thực chất là tổ chức hoạt động cho vay tín dụng đen trên địa bàn TX Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên và thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương).

Chúng cho in các tờ rơi quảng cáo có số điện thoại rồi đi dán khắp nơi công cộng với nội dung “cho vay lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân trong ngày”.

Hơn 1 năm qua, có hàng trăm người đến văn phòng công ty Nhất Tín làm thủ tục vay tiền thì phải viết giấy bán các tài sản như xe máy, nhà cửa, đất đai…đồng thời để lại tất cả giấy tờ tùy thân, đăng ký xe của người vay tiền.

Tiếp đó chúng làm một hợp đồng cho chính chủ tài sản thuê lại tài sản của mình nhằm hợp thức hóa việc cho vay nặng lãi rồi mới được nhận tiền vay. Mức lãi suất vay lên đến 20%/tháng hoặc vay góp ngày, tuần, tháng. Cụ thể nếu vay góp 10 triệu đồng thì mỗi ngày phải đóng 300 nghìn đồng trong 40 ngày. Tuy nhiên người vay tiền chỉ nhận được 9,6 triệu (trứ phí vay 400 nghìn đồng).

Khi người vay không có khả năng đóng lãi, các đối tượng sẽ chiếm đoạt tài sản đã đem ra thế chấp trước đó. Nếu ai chống cự hoặc có hành vi bỏ trốn, chúng sẽ huy động lực lượng đi truy tìm, bắt giữ đánh đập để lấy lại cho bằng được số tiền nạn nhân vay.

“Đa số các đối tượng trong băng nhóm này đều có nhiều tiền án tiền sự, hoạt động khép kín, phân công nhiệm vụ cụ thể, quản lý sổ sách chi tiết trên máy tính”, Công an TX Dĩ An, thông tin.

Cuối tháng 3/2018, một thanh niên tên V. do không còn khả năng trả lãi số tiền vay 25 triệu đồng của công ty này nên bỏ trốn. Lúc này, 7 đối tượng nói trên tập hợp toàn bộ “nhân viên” Nhất Tín về trụ sở chính để truy tìm anh V. lấy lại tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Trọng (quản lý công ty Nhất Tín) đưa tiền cho Nguyễn Hồng Quân đi mua 7 tuýp sắt để làm hung khí. Sau đó 16 tên côn đồ đi trên 8 xe máy chia nhau đi tìm con nợ. Khi đến khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, phát hiện một người bạn của anh V., chúng chặn đánh rồi bắt nạn nhân về văn phòng công ty để tra khảo nơi ở của anh V. Vụ việc được quần chúng nhân dân phát hiện, báo Công an TX Dĩ An và hàng chục trinh sát hình sự Công an đã vào cuộc giải cứu nạn nhân, bắt giữ 7 đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Sauk hi bắt giữ các đối tượng, Công an TX Dĩ An đã khám xét văn phòng công ty Nhất Tín tại các chi nhánh Dĩ An, TP Thủ Dầu Một thu giữ 500 giấy vay nợ, nhiều sổ sách, hung khí, phương tiện phục vụ hoạt động tín dụng đen .

Kết quả thống kê sơ bộ, số tiền mà băng nhóm này bỏ ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương hơn 4 tỷ đồng. Hiện Công an TX Dĩ An đang mở rộng vụ án, đồng thời tập trung lực lượng truy bắt các đối tượng bỏ trốn.