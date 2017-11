Vụ Đồng Tâm: Công an Hà Nội không đánh ông Kình gãy chân

(Kiến Thức) - Đại biểu Đào Thanh Hải- Phó GĐ Công an TP Hà Nội cho biết gia đình ông Kình đã xông vào chống lại lực lượng thi hành nhiệm vụ, giằng co khiến ông Lê Đình Kình bị gãy chân.

Vụ việc Đồng Tâm lại nóng lên khi mới đây, trong phiên thảo luận trước Quốc hội sáng 2/11, Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) đã nhắc lại vụ việc mà ông cho rằng là một vụ khủng hoảng về lòng tin chứ không thuần tuý chỉ là vụ án hình sự. Trong bài phát biểu ấy, ĐBQH Dương Trung Quốc nói: “Chúng ta khởi tố những người dân ở Đồng Tâm vi phạm, nhưng cho đến nay những cán bộ công an đánh dân, bắt dân không đúng quy định của luật pháp vẫn hoàn toàn đứng ngoài pháp luật”.



Sáng 6/11, tại phiên thảo luận trước Quốc hội về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, Đại tá Đào Thanh Hải - Phó giám đốc Công an Hà Nội đã tranh luận với đại biểu Dương Trung Quốc về việc, trong phần phát biểu thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Dương Trung Quốc có đặt vấn đề tại sao lực lượng tại sao vẫn chưa xử lý?

Đại tá Đào Thanh Hải - Phó giám đốc Công an Hà Nội. Ảnh: quochoi.vn

Đại tá Đào Thanh Hải thông tin, ngay sau khi xảy ra vụ án thì Bộ Công an đã rất nghiêm túc thành lập đoàn thanh tra do thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn. Quá trình thanh tra cũng đã kiểm tra rất kỹ toàn bộ quy trình công tác, chấp hành pháp luật, thực thi pháp luật của Công an TP. Hà Nội.

Theo Đại tá Hải, sự việc xảy ra khi cơ quan điều tra tiến hành bắt ông Lê Đình Kình, gia đình ông Kình đã xông vào chống lại lực lượng thi hành nhiệm vụ, giằng co và xảy ra việc ông Lê Đình Kình bị gãy chân. Khi ông Kình bị gãy chân, ông có tố giác một cán bộ đã đánh ông bị gãy chân.

“Thực tế trong quá trình thanh tra, điều tra, kiểm tra lại cho thấy người cán bộ công an đó tuy có mặt tại hiện trường nhưng không hề tham gia vào việc bắt giữ và cách đó một đoạn. Căn cứ vào kết luận thanh tra thì không có vấn đề gì liên quan đến việc lực lượng thi hành nhiệm vụ đánh gây thương tích cho ông Lê Đình Kình cả. Đây hoàn toàn là trong quá trình giằng co giữa lực lượng thực thi nhiệm vụ và gia đình ông Kình xông vào cản trở việc thực thi nhiệm vụ của cơ quan điều tra nên xảy ra việc đáng tiếc như vậy", Đại tá Hải khẳng định.

ĐBQH Dương Trung Quốc.

Đại tá Đào Thanh Hải nói: “Qua diễn đàn Quốc hội và cử tri, ông cũng nói rõ quan điểm kết luận thanh tra đó là đúng và việc công an TP Hà Nội thực thi nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật”.