Vụ án Đinh La Thăng: Vì sao nhiều “quan” không bị xử lý hình sự?

Vào ngày 8/1/2018 tới đây, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ông Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).



Xem thêm >> Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh) Cáo trạng của VKSNDTC truy tố bị can Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn PVN và 13 bị can về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Đối với tội “Tham ô tài sản” có 10 bị cáo bị truy tố. Riêng hai bị can Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận cùng bị truy tố về hai tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Tham ô tài sản". (

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh.

Tuy nhiên, còn rất nhiều người được xác định có liên quan đến vụ án trên nhưng quá trình điều tra, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã xét tính chất, mức độ xác định những người này không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự. Vậy họ có liên quan đến vụ án này như thế nào?

Theo cáo trạng đề nghị truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) của VKSND TC nêu rõ những người liên quan đến vụ án trên nhưng không bị xem xét xử lý hình sự.

Theo đó, đối với ông Đỗ Chí Thanh – Chủ tịch HĐTV PVPower, ông Vũ Huy Quang – Tổng Giám đốc PVPower, ông Nguyễn Duy Giang – Trưởng ban Kinh tế Kế hoạch PVPower và ông Phạm Ngọc Hiền – Chánh văn phòng PVPower được xác định có liên quan đến việc ký hợp đồng số 33/ PVPower – PVC/2011/EPC ngày 28/2/2011 với PVC.

Tuy nhiên, sau khi hợp đồng ký xong, chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 được chuyển đổi từ PVPower sang PVN, vì thế, ông Đỗ Chí Thanh, ông Vũ Huy Quang, ông Nguyễn Duy Giang và ông Phạm Ngọc Hiền không liên quan đến việc PVN căn cứ hợp đồng 33 để tạm ứng tiền cho PVC sử dụng sai quy định. Xét tính chất, mức độ nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự. Cơ quan An ninh điều tra (A92) – Bộ Công an có văn bản đề nghị PVN xem xét xử lý kỷ luật nghiêm khắc là phù hợp.

Đối với ông Nguyễn Huy Hòa, ông Bùi Tiến Thành và bà Nguyễn Thị Thu Hường đều là Ủy viên HĐQT PVC đồng ý việc HĐQT PVC phê duyệt hợp đồng EPC 33 khi chưa đủ điều kiện ký kết nhưng vẫn thực hiện nghị quyết của HĐQT PVC ký các văn bản đề nghị chủ đầu tư tạm ứng theo hợp đồng EPC 33.

Những cá nhân này không tham gia bàn chủ trương, không chỉ đạo hoặc ký các chứng từ sử dụng nguồn tiền tạm ứng của dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 sai mục đích. Vì vậy, không cần thiết xử lý hình sự. Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an có văn bản đề nghị PVN xem xét xử lý kỷ luật nghiêm khắc là phù hợp.

Về hành vi của ông Nguyễn Duyên Hải – Phó Tổng giám đốc PVC có dấu hiệu phạm vào tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” nên hành vi của ông Nguyễn Duyên Hải sẽ tiếp tục được làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật khi xét xử sơ thẩm đối với vụ án này.

Đối với ông Nguyễn Văn Phiên – Phó trưởng ban kinh tế đấu thầu PVC, ông Dương Sơn Hào – Trưởng ban kỹ thuật an toàn, ông Trịnh Thái Nguyên – Phó trưởng ban kỹ thuật an toàn, bà Đậu Thị Vân, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, chuyên viên Ban kỹ thuật an toàn, do có sự chỉ đạo của bị can Nguyễn Anh Minh nên có hành vi ký khống vào hồ sơ thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán các hạng mục khống.

Ông Lê Văn Khắc, ông Trần Văn Thuận, bà Nguyễn Thị Hường, ông Nguyễn Bảo Khánh, ông Thân Đình Dũng, ông Bùi Khắc Hải, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm là các nhân viên ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch, theo sự chỉ đạo của bị can Lương Văn Hòa có hành vi tham gia ký vào hồ sơ thiết kế, dự toán, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán các hạng mục khống nhưng không biết việc các bị can Nguyễn Anh Minh, Lương Văn Hòa đã sử dụng các bộ hồ sơ khống nói trên để rút tiền của Ban điều hành.

Tài liệu có trong hồ sơ vụ án xác định những người có tên trên không được hưởng lợi. Do vậy, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an có văn bản đề nghị PVN xem xét xử lý kỷ luật nghiêm khắc là phù hợp.

“Đối với việc phê duyệt dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và các dấu hiệu sai phạm khác tại PVN và PVC, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, cáo trạng nêu rõ.