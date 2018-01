Bị đâm chết vì chê người khác khùng

Hôm nay, Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ Trần Anh Phước (48 tuổi, ngụ TP Cà Mau) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Ảnh minh họa. Phước là nghi can dùng hung khí sát hại ông Nguyễn Văn Còn (67 tuổi, ngụ cùng xóm với Phước).



Theo thông tin ban đầu, tối hai hôm trước, Phước đến tiệm tạp hóa gần nhà mua đồ thì gặp ông Còn đang đi nhậu về.

Tại đây, Phước bị ông Còn chê khùng và dùng nón bảo hiểm đánh nên tức giận. Phước chạy về nhà lấy cây chĩa rồi quay lại tìm ông Còn để nói chuyện.