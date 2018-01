Bình yên những chuyến bay APEC

Siết chặt an ninh đến từng cen-ti-mét



Ông Hà Hữu Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm An ninh Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, nói rằng: Cùng với phương án đảm bảo an ninh tổng thể, trong Tuần lễ Cấp cao APEC, sân bay được xem là địa bàn trọng điểm yêu cầu phải siết chặt an ninh một cách tối cao. Với hàng loạt phương án được chuẩn bị trước cả năm trời, trong đó an ninh hàng không (ANHK) là một trong những lực lượng chính được giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập, xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn khu vực trong và ngoài sân đỗ tàu bay. Khâu kiểm tra soi chiếu, phương tiện ra vào đón tiễn các đoàn nguyên thủ, quan chức cao cấp của 21 nền kinh tế cũng được chú ý tỉ mỉ đến từng cen-ti-mét.

Ông Hà Hữu Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm An ninh hàng không được giao nhiệm vụ chỉ huy lực lượng ANHK đảm bảo an toàn cho các chuyến bay suốt Tuần lễ Cấp cao APEC. Ông Hoàng kể, trước khi sự kiện diễn ra, tất cả các nước đều có rất nhiều cuộc khảo sát tại sân bay. Đầu tiên là 2 cuộc khảo sát chung của 21 nền kinh tế, có những lúc lên đến 300 thành viên tham gia, từ đường lăn, sân đỗ đến quy định giờ bay, giờ đón tiễn đoàn. Sau khi đạt được tiêu chí chung, tiếp tục hàng loạt lần khảo sát song phương của mỗi nước. Dù dựa trên cơ sở kịch bản chung của Ban Chỉ đạo APEC quốc gia, nhưng lúc đó mỗi nước đều đưa ra những cái riêng, yêu cầu riêng, nên phải cân nhắc mới đưa ra quyết định cuối cùng. Bởi, nếu đồng ý nước này, không đồng ý nước khác sẽ ảnh hưởng đến câu chuyện ngoại giao. “Có nước yêu cầu được đỗ máy bay ngang, nước thì thích đỗ dọc. Cái khó là làm sao các nước đều thỏa mãn với yêu cầu chung của mình đưa ra, nhưng cũng hài hòa với yêu cầu của bạn. Như nước Mỹ, kịch bản ban đầu là máy bay hạ cánh sẽ quay đầu lại, nhưng cuối cùng, nước bạn lại hạ cánh quay ngang. Dù kịch bản thay đổi, nhưng chúng ta cũng phải đáp ứng yêu cầu trên cơ sở tính toán đường lăn, sân đỗ một cách an toàn nhất” - ông Hoàng nói. Về quy định giờ bay cũng rất phức tạp, vì lúc hạ cánh gần nhau có nước phải yêu cầu được phục vụ tốt nhất. Như ngày 10-11, nhiều chuyến chuyên cơ của các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, xuống gần như cùng giờ, nên chúng ta phải dàn xếp phục vụ an ninh, an toàn như nhau. Ông Hoàng bảo, lâu nay việc phục vụ máy bay chở nguyên thủ cũng giống như chuẩn bị một mâm cỗ. Lúc nào khách ăn, dọn mâm này xong mới dọn mâm khác ra. Nhưng APEC 2017, có những thời điểm chúng ta phải chuẩn bị, phục vụ 3-4 mâm do máy bay các nước đáp xuống chỉ lệch nhau 3-5 phút. Trong khi đó, các đoàn phục vụ của mỗi nước rất đông, có lúc lên đến 150 xe vào khu vực hạn chế, như Mỹ tới 63 ô-tô đón tổng thống, hay 43 xe của Trung Quốc. “Thời điểm đó, xe đưa đón của nước bạn tới trước cả 3-4 giờ đồng hồ để thực hiện khâu chuẩn bị như rà soát an ninh chống bắn tỉa, hay phân công chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ. Vì thế, an ninh phải thắt chặt đến từng cen-ti-mét, từ các phương án đảm bảo vòng trong, vòng ngoài, đến khâu kiểm soát xe vào sân đỗ. Tắc chỗ này phải mở chỗ kia, làm sao phải giải phóng nhanh nhất. Lực lượng an ninh của ta và bạn khi đó luôn chuẩn, ai tiến, ai lùi, đi ngang, đi dọc đều được theo sát và luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, lập tức trở thành hỗn loạn ngay” - ông Hoàng kể thêm. Lực lượng ANHK luôn đảm bảo ANTT tại khu vực sân đỗ máy bay của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Bình yên tuyệt đối

Nguyễn Thị Hương (nhân viên mặt đất) và Nguyễn Huy Hùng (cán bộ an ninh sân bay) phục vụ khu vực lên xuống chuyên cơ của các nước kể, hôm lên máy bay rời Đà Nẵng, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte bắt tay mọi người, vui vẻ nói rằng: Đất nước của các bạn, Đà Nẵng của các bạn thật yên bình, Tuyệt vời lắm! Vâng, có lẽ các vị nguyên thủ cảm thấy rất yên tâm bởi khâu đảm bảo an ninh của chúng ta suốt thời gian họ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC .

Có được sự bình yên cho những chuyến chuyên cơ nguyên thủ, máy bay phục vụ quan chức, nhà báo đến từ 21 nền kinh tế, các lực lượng cảnh vệ chuyên nghiệp của mỗi nước và Việt Nam cùng với lực lượng ANHK đã có sự phối hợp chặt chẽ với nhau. Bởi, chỉ cần một lực lượng “lệch pha” sẽ không giải quyết nổi tình hình. Riêng Việt Nam, ngoài lực lượng ứng trực từ xa, lực lượng ANHK đã huy động tổng lực với 260 quân. Ban Chỉ đạo APEC cũng huy động thêm 200 CSCĐ, đặc nhiệm và lực lượng quân đội hỗ trợ lực lượng ANHK bảo vệ trên dưới 100 chốt điểm sung yếu trong và ngoài sân đỗ. Cả tuần cao điểm, theo mệnh lệnh, tất cả các lực lượng tham gia trực chiến 100% quân số.

Đồng chí Phạm Đại Thắng - Đội trưởng Đội An ninh trật tự (lực lượng ANHK) cho hay, CBCS của đội là lực lượng được phân công trực tiếp bảo đảm ANTT và hướng dẫn di chuyển trên sân đỗ tàu bay, các cổng cửa, nhà ga, quân số có lúc lên đến 80 đồng chí. Quán triệt kế hoạch đảm bảo an ninh tổng thể của ban chỉ đạo, đội đã yêu cầu CBCS không nghỉ lễ, nghỉ phép trong đợt cao điểm đón, tiễn các đoàn đi và đến sân bay kể cả trường hợp gia đình có đám, lễ. Đội trưởng Đội An ninh cơ động Đỗ Anh Đào cũng vui mừng khi Tuần lễ Cấp cao APEC đã khép lại bình yên tuyệt đối. “Được giao nhiệm vụ dẫn các đoàn trong nước và nước bạn đi khảo sát cũng như phục vụ công tác diễn tập, CBCS trong đội dù rất vất vả ở thời điểm trước APEC, nhưng ai cũng vui lắm. Mừng vì công sức của mỗi CBCS đã đưa đến sự bình yên cho sự kiện, không xảy ra bất kỳ hành vi can thiệp bất hợp pháp, gây mất ANTT cũng như an ninh chính trị khác tại sân bay” - đồng chí Đào nói.

APEC 2017 - sự kiện lớn đã khép lại thành công. Góp sức cho thành quả ấy, lực lượng ANHK đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các cấp ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát an ninh, hướng dẫn, phân luồng giao thông tạo điều kiện cho các hoạt động đón tiễn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn đón, tiễn nguyên thủ, quan khách dự hội nghị. Trong đó, phục vụ, đảm bảo an ninh an toàn cho 53 lượt chuyến chuyên cơ đi và đến của lãnh đạo 21 nền kinh tế tham dự APEC và 6 lượt chuyến chuyên cơ chở lãnh đạo nước chủ nhà. Bên cạnh đó, 60 lượt chuyến bay Bộ trưởng, Trưởng SOM, Thư ký APEC và 130 chuyến bay tiền trạm của các nền kinh tế, các tập đoàn tổ chức kinh tế và máy bay chở thiết bị hậu cần, kỹ thuật phục vụ, dự bị cho chuyên cơ cũng được đảm bảo tuyệt đối an toàn, không bị chậm, hủy chuyến. “Sự kiện này, áp lực đặt lên vai lực lượng ANHK rất lớn. Không chỉ hàng trăm chuyến bay đón, tiễn các nguyên thủ quốc gia, các nền kinh tế, tập đoàn, doanh nhân, đại biểu APEC đi và đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng phải đảm bảo an ninh tuyệt đối theo mệnh lệnh, mà mỗi ngày lực lượng ANHK còn đảm bảo cho gần 200 chuyến bay thương mại thông thường. Lực lượng ANHK được Ủy ban APEC đánh giá cao, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng biểu dương, Bộ GTVT tặng bằng khen cho tập thể và nhiều cá nhân. Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của chính quyền địa phương, lực lượng CA, Quân đội đã hỗ trợ để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ” - ông Hoàng nói.