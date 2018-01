U60 ngậm đắng vì “hám của lạ” lúc nửa đêm

Ngày 1-1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giữ Trần Thị Phương Tâm (30 tuổi) và Phạm Thị Ngọc Dung (35 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ảnh minh họa.

Theo cơ quan Công an: Lúc 0h ngày 27/12/2017, tại nhà nghỉ Bảo Châu (thuộc khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An), ông Hoàng Đình L. (53 tuổi, quê quán Thái Bình) thỏa thuận mua dâm với Tâm. Khi vào phòng, Tâm yêu cầu ông L. vào phòng tắm với mình rồi mở khóa cửa phòng để Dung lẻn vào lấy trộm 1 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus (trị giá khoảng 6 triệu đồng) và 1.055.000 đồng của nạn nhân.