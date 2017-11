Vợ chồng giáo viên tử vong nghi do mâu thuẫn gia đình

2 giáo viên ở Thừa Thiên - Huế tử vong nghi do mâu thuẫn gia đình.

Trưa nay, ông Phan Chuyển, Chủ tịch UBND xã Hương Giang (huyện Nam Đông, Thừa Thiên-Huế) xác nhận, vừa có 2 giáo viên trên địa bàn xã tử vong tại nhà riêng nghi do mâu thuẫn gia đình.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h tối qua, người thân phát hiện bà NTKL (50 tuổi, ở thôn Thuận Lộc, Xã Hương Giang, huyện Nam Đông) đột ngột tử vong tại nhà riêng.

Thời điểm đó, ông H. (51 tuổi, chồng của bà L.) vẫn ở trong nhà. Nhưng không lâu sau, khi mọi người đang tập trung lo hậu sự cho bà L. thì ông H. bỏ đi ra ngoài. Người thân tìm kiếm thì phát hiện ông H. tử vong trong tư thế treo cổ ở ngay sau vườn nhà.

Qua khám nghiệm ban đầu, bà L. tử vong do bị siết cổ; ông H. tử vong do treo cổ tự tử. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình .

Được biết, ông H. và bà L. đều là giáo viên tại địa phương, cả hai có 3 người con.

Hiện, vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.