Những dấu hiệu cho thấy bạn đang quá căng thẳng

Tăng cân bất thường: Đây có thể là dấu hiệu của tình trạng stress quá mức. Khi một người bị căng thẳng, họ thường thèm muốn thức ăn, đặc biệt là đồ ăn nhanh. Lúc đó, họ cảm thấy rằng ăn uống có thể là một cách để làm lệch tâm trí khỏi áp lực hoặc lo lắng. Tuy nhiên, đối với một số người, căng thẳng cũng có thể khiến họ giảm cân. Một số người thường quên bữa ăn của họ khi quá stress. Ảnh: Boldsky. Huyết áp cực cao: Cao huyết áp hoặc tăng huyết áp có liên quan trực tiếp đến stress. Nếu bạn bị tăng huyết áp liên tục, thì hãy cẩn thận, đây có thể là một dấu hiệu của việc quá căng thẳng. Căng thẳng kích thích não giải phóng hormone stress, làm tăng mức tuần hoàn máu trong cơ thể hơn so với một người bình thường. Ảnh: Boldsky. Các cơn đau khớp nặng: Các khớp của bạn có thể sẽ đau đớn hơn khi cơ thể đối phó với cơn căng thẳng quá mức. Thông thường, những người bị đau khớp hoặc đau cơ, phàn nàn về sự gia tăng mức độ đau đớn trong suốt thời kỳ căng thẳng. Ảnh: Boldsky. Tiêu hóa có vấn đề: Nếu bụng thường xuyên khó chịu và phải đi vệ sinh thường xuyên, một trong những thứ mà bạn có thể đổ lỗi chính là căng thẳng. Bởi thực tế thì quá stress có thể gây bất ổn cho đường tiêu hóa. Ảnh: Boldsky. Bạn luôn mệt mỏi: Bạn cảm thấy mệt mỏi suốt cả ngày? Đó là vì hai lý do. Thứ nhất, áp lực làm việc quá nhiều ở nhà và văn phòng và thứ hai là do những đêm không ngủ do kết quả của stress. Vì vậy nếu bạn luôn thấy mệt mỏi cả đêm và suốt cả ngày, bạn phải có một số biện pháp khắc phục. Ảnh: Boldsky. Đau đầu: Đau nhói đầu và đau nửa đầu là phản ứng thường xảy ra khi bạn bắt đầu một cơn căng thẳng dữ dội. Thiền hay yoga có thể giúp ích cho bạn trong trường hợp này. Ảnh: Boldsky. Mụn trứng cá: Một triệu chứng nổi bật của stress là nổi mụn trứng cá trên da; điều này là bởi vì các tế bào chịu trách nhiệm sản xuất sebum trộn với vi khuẩn da chết để tạo ra mụn nhọt. Stress có thể làm trầm trọng thêm sự xuất hiện của mụn trứng cá trên da của bạn. Ảnh: Boldsky. Đau ngực và nhịp tim nhanh: Khi mức độ lo lắng hoặc căng thẳng tăng, bạn sẽ cảm thấy trái tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. Đôi khi bạn có thể bị ngưng tim hoặc đau ngực. Vì vậy, đừng bỏ qua bất kỳ dấu hiệu của một cơn đau ngực nhẹ. Nên đến gặp bác sĩ trong những trường hợp như vậy. Ảnh: Boldsky. Khát nước: Khi cảm thấy lo âu, tuyến thượng thận (các tuyến nhỏ ở phía trên cùng của thận) bắt đầu bơm các hormone căng thẳng vào cơ thể. Và hoạt động này gây ảnh hưởng đến các hormone khác trong cơ thể, bao gồm giảm các hợp chất có thể ảnh hưởng đến mức độ điện giải và chất lỏng. Vì vậy nếu bạn thấy khát thì có thể bạn đang stress. Ảnh: Boldsky. Đổ mồ hôi: Đây cũng là dấu hiệu của căng thẳng quá mức. Mồ hôi ra nhiều do căng thẳng được gọi là hyperhidrosis, thường xảy ra với bất kỳ ai đang trải qua cảm giác lo lắng hơn bình thường. Nếu bạn cũng gặp tình trạng này thì có thể tập bài hít thở sâu hay nghe nhạc nhẹ để giải tỏa ngay khi cần. Ảnh: Shutterstock. Rụng tóc: Rụng tóc do căng thẳng xuất hiện theo nhiều hình thức khác nhau. Tóc rụng khi chải đầu hay tắm gội; hệ miễn dịch tấn công vào nang tóc gây hiện tượng mất tóc... Hãy sớm đi gặp bác sĩ thăm khám nếu phát hiện nhiều mảng tóc trên đầu cũng rụng bất thường. Ảnh: Shutterstock.

