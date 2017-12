Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm đang bị giam giữ ở đâu?

Theo kết luận điều tra vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land) và Công ty Cổ phần Minh Ngân, Trịnh Xuân Thanh – nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), có các hành vi phạm vào tội “Tham ô tài sản” theo Điều 278 Bộ luật Hình sự với vai trò người chủ mưu, cầm đầu.

Trịnh Xuân Thanh đang bị giam giữ tại Trại tạm giam B14 Bộ Công an.

Trước đó, ngày 16/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” đối với Trịnh Xuân Thanh. Hiện Trịnh Xuân Thanh đang bị tạm giam tại Trại tạm giam B14 Bộ Công an.

7 đồng phạm của Trịnh Xuân Thanh trong vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại PVP Land và Công ty Cổ phần Minh Ngân gồm: Nguyễn Ngọc Sinh, Đào Duy Phong, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, Thái Kiều Hương, Đinh Mạnh Thắng đều bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội “Tham ô tài sản” theo Điều 278 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, đối với Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc PVP Land, Kết luận cho biết Sinh bị bắt tạm giam lần 1 từ ngày 1/12/2010 đến ngày 16/9/2011; bị bắt tạm giam lần 2 từ ngày 15/11/2017. Hiện Nguyễn Ngọc Sinh đang tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an.