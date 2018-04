Trai trẻ giả làm chồng, lừa vợ bị can vụ đánh bạc nghìn tỷ

Ngày 19/4, trả lời báo chí vụ việc hy hữu liên quan tới bị can đường dây đánh bạc nghìn tỷ, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị giam và bắt tạm giam đối tượng Trần Ngọc Lâm (SN 1995, trú tại số 71, đường Kiến Thiết, phường Phước Hòa, TP Nha Trang) về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Nạn nhân trong vụ án này được xác định là chị Nguyễn Thị Phương (SN 1994, trú huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) trình báo bị Lâm lừa đảo chiếm đoạt số tiền 210 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 11/2017, Lâm sử dụng tài khoản facebook mang tên “Đức Xuân Chu” kết bạn với facebook của chồng chị Phương là N.V.H.. Thông qua nói chuyện trên facebook chồng chị Phương nhờ Lâm sửa giúp website của mình đang bị lỗi. Bằng mánh khóe Lâm đã lấy được mật khẩu facebook của chị Phương.

Ngày 15/11/2017, anh N.V.H. bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố và bắt tạm giam về hành vi đánh bạc liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia . Lúc này, Lâm bất ngờ đọc được tin nhắn của chị Phương nên nảy sinh ý định lừa tiền.

Đối tượng Lâm tại cơ quan công an.

Ngày 10/12/2017, Lâm sử dụng số điện thoại 01206047... nhắn vào số điện thoại của chị Phương giả mạo là chồng của chị này, rồi nhắn tin nói mượn điện thoại của một cán bộ trại giam bảo chị Phương lo tiền để đút lót để được tại ngoại.

Lâm đã nói nhiều chuyện riêng tư giữa hai vợ chồng chị Phương để lấy lòng tin nạn nhân. Đặc biệt đối tượng nói chỉ được nhắn tin không được gọi điện.

Tin đó là chồng mình nên từ ngày 10/12/2017 đến ngày 12/12/2017, chị Phương đã 2 lần gửi vào 2 số tài khoản do Lâm cung cấp với tổng số tiền 210 triệu đồng. Chị Phương sau đó biết bị lừa nên đã làm đơn trình báo công an.

Đối tượng Lâm đã bị công an bắt sau đó. Tại cơ quan công an Lâm còn khai ngoài vụ việc trên, hắn đã từng thực hiện 6 vụ lừa đảo khác chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của các nạn nhân bằng thủ đoạn nhận quảng cáo tăng like (lượt thích), tăng view (lượt người xem) trên mạng xã hội faceboook.

Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.