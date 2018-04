Con bạc điêu đứng vì “bóng ma” Rikvip/Tip.club

Giữa tháng 3/2018, Bộ Công an công bố thông tin ban đầu về đường dây đánh bạc trực tuyến "ngàn tỷ" qua cổng Rikvip/Tip.club, do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu. Qua điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã làm rõ, có gần 43 triệu tài khoản (tương đương 14 triệu con bạc) đã tham gia chơi bạc trên Rikvip/Tip.club. Số tiền đánh bạc qua đường dây này lên đến 9.500 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố hơn 80 bị can.



Gom góp ba năm, "thiêu" một giờ

Loại hình đánh bạc công nghệ cao như RIKVIP được tải dưới các ứng dụng cho điện thoại và máy tính khiến con bạc có thể chơi mọi lúc, mọi nơi. Mạng lưới chân rết của đường dây này lại trải khắp trên toàn quốc nên nó như những chiếc vòi bạch tuộc, luồn lách vào từng con phố thành thị đến ngõ xóm nông thôn, lôi kéo người dân vào trò đánh bạc.

Hầu hết con bạc đều thua, hàng ngàn tỷ đồng chui vào túi các nhà cái. Đánh bạc thì phải bị pháp luật trừng phạt, nhưng còn nợ nần do con bạc gây ra không chỉ bản thân mà cả gia đình phải gánh chịu, không biết đến bao giờ mới khắc phục được.

Ngồi chăm chú làm từng phép tính cộng cho mỗi cái áo, cái quần giá vài chục ngàn đồng, anh Phạm Quang Minh (SN 1974, ngụ xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, Thái Bình) không khỏi xót xa, ân hận về những ngày tháng nướng tiền trên sới bạc trực tuyến. Vợ chồng Minh từng có trong tay tài sản ngót nghét 4 tỷ đồng, lại sở hữu thêm hai cửa hàng kinh doanh quần áo và Internet. Thường ngày, trong mắt mọi người, Minh nổi tiếng hay lam hay làm chẳng bao giờ tụ tập cờ bạc với ai.

Anh Minh đang bán thanh lý số quần áo ở cửa hàng để lấy tiền trả nợ.

Năm 2015, mở cửa hàng game tại nhà, thấy bọn trẻ vào chơi, anh cũng tò mò thử. Lúc đầu, chỉ là nạp tiền bằng thẻ cào, Minh thắng rất đậm. Khi số tiền thắng lớn, anh bắt đầu liên lạc với đại lý cấp 1, từ đó được hướng dẫn nạp tiền qua tài khoản ngân hàng.

Giữa tháng 4-2017, Minh thua khoảng 1,5 tỷ đồng, sau đó thắng được 1,2 tỷ đồng rồi cứ thế thua dần. Chủ nợ kéo nhau đến đòi tiền, lúc này chị Nguyễn Thị Hoa (vợ Minh) mới biết bấy lâu nay chồng đánh bạc trên mạng. Bên cạnh vay, mượn tiền của người thân, quen, anh Minh còn vay ngoài với lãi cắt cổ. Vợ chồng Minh bắt đầu xích mích, cãi vã như cơm bữa. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Minh dùng dao cắt cổ tay, do được cấp cứu kịp thời nên may mắn giữ được tính mạng.

Không thể chịu nổi áp lực bị đòi nợ mỗi ngày, chị Hoa đã bỏ đi xuất khẩu lao động. Căn nhà trước đây dùng làm cửa hàng kinh doanh Internet đã đóng cửa, Tiệm quần áo nằm giữa trung tâm mua bán của xã Nguyên Xá, Minh vừa bán với giá 1,9 tỷ đồng để trả nợ.

Lúc chúng tôi đến, anh đang thanh lý phần quần áo còn lại, được đồng nào thì cuối ngày các chủ nợ lại đến thu. Những ngày Minh bị Công an tỉnh Phú Thọ tạm giữ, cô con gái đang học lớp 10 phải nghỉ, thay cha mẹ chăm sóc hai em, đứa 10 tuổi, đứa 4 tuổi. Được cho tại ngoại, cộng với lời khuyên của bạn bè, giờ Minh đã dần hồi tâm chuyển ý, quyết tâm làm lại cuộc đời, dẫu có muộn.

Anh chia sẻ: “Tôi gọi điện thoại, cô ấy (chị Hoa) không nghe. Gia đình bên vợ ở ngay liền kề, sau khi sự việc xảy ra cũng có ý khác đi”. Minh lo lắng thời gian mình thụ án, mấy đứa con nhỏ bơ vơ, không có người chăm sóc, dạy bảo.

Hai kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc - Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và Phan Sào Nam.

Nước mắt đấng sinh thành

Rời Thái Bình, chúng tôi đến Bắc Giang, nơi có khá nhiều đối tượng đánh bạc bị khởi tố và gia đình cũng lâm cảnh nợ nần chồng chất. Lúc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông báo Vũ Thế Hoàng (SN 1984, ngụ Lục Ngạn, Bắc Giang) dính đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ , cha mẹ anh nghe như sét đánh ngang tai.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hoàng được gia đình mở cho một cửa hàng bán dây điện ngay tại nhà. Vậy mà, thay vì chí thú làm ăn, Hoàng lại cắm đầu vào trò đánh bạc trên mạng. Đã ở tuổi xưa nay hiếm, cha mẹ Hoàng ngậm ngùi, đau xót, bởi hàng ngày thấy con trai chỉ ở trong nhà, có ra ngoài bao giờ đâu mà đi đánh bạc. Chia sẻ của ông bà có lẽ cũng là tâm trạng chung của những bậc sinh thành khi biết con mình đánh bạc trực tuyến dẫn đến khoản nợ khổng lồ.

Lê Xuân Quyết (SN 1984) - một con bạc ngụ tại Lạng Giang, Bắc Giang – cũng được gia đình hỗ trợ làm ăn. Thế nhưng, Quyết lại lao vào các canh bạc đỏ đen, rượu mạnh và ma túy. Của cải lần lượt ra đi. Bản thân Quyết thì vào tù như com bữa. Đến thời điểm bị bắt giữ do liên quan đến đường dây đánh bạc này, Quyết đã có ba tiền án về các tội đánh bạc và cướp tài sản. Mới ra tù cách đây không lâu, Quyết tỏ ra ăn năn, quyết tâm lại lại cuộc đời. Chẳng ai ngờ, hình ảnh đầu tắt mặt tối lo quản lý cửa hàng game, thực chất là Quyết đang mải đánh bạc. Cho đến khi Quyết vỡ nợ với khoản tiền vài trăm triệu đồng rồi bị khởi tố về hành vi đánh bạc, người nhà mới bật ngửa...