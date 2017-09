Tình tiết đặc biệt phiên xử đại án Oceanbank trước khi tạm nghỉ

Hôm qua (1/9), phiên tòa sơ thẩm xét xử Hà Văn Thắm cùng đồng phạm trong đại án Oceanbank bước sang ngày làm việc thứ năm. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – Nguyên Tổng Giám đốc OceanBank tiếp tục khai thêm nhiều thông tin mới liên quan tới cả “ông lớn dầu khí” Vietsovpetro.

Liên tục chuyển 10.000-20.000 USD cho Vietsovpetro

Cụ thể, bị cáo Sơn khẳng định nhiều lần vào Vũng Tàu đưa tiền cho ông Võ Quang Huy, kế toán trưởng Vietsovpetro và ông Nguyễn Hữu Tuyến, Tổng giám đốc Vietsovpetro, mỗi lần khoảng 10.000 đến 20.000 USD hoặc 200 đến 300 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Thu, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank, rồi Tổng giám đốc Oceanbank cũng khẳng định nhiều lần chuyển tiền cho công ty Vietsovpetro, mỗi lần đưa tiền đều nhờ Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu liên hệ trước.

Nguyễn Xuân Sơn tiếp tục khai ra nhiều tình tiết mới. Nguồn ảnh: Zing.vn

Theo lời của Thu, số tiền chi lãi ngoài được thực hiện theo sự phê duyệt Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại Dương – Oceanbank. Thu cho hay thời điểm năm 2008-2014 công ty Vietsovpetro gửi tại các chi nhánh Oceanbank lên tới cả trăm triệu USD. Tỷ lệ chi lãi ngoài khoảng 0,1%/tháng. Từ cuối năm 2012, do sức ép thị trường, ngân hàng nên đổi thành 0,15%. Đối với tiền USD, mức chi lãi ngoài tỷ lệ khoảng 0,02 - 0.05%/tháng.

Ngân hàng Nhà nước mua OceanBank giá 0 đồng

Cũng trong phiên tòa hôm nay, đại diện của Ngân hàng Nhà nước đã đứng lên trả lời thông tin liên quan tới OceanBank.

Cụ thể, đại diện của Ngân hàng Nhà nước cho biết đã 3 lần tiến hành thanh tra OceanBank, kết luận cuối cùng vào ngày 31/3/2014. Theo kết luận thanh tra, thực trạng tài chính của OceanBank bị thua lỗ, lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 10.000 tỷ đồng. Nguyên nhân lỗ liên quan đến kinh doanh trong lĩnh vực bảo lãnh, ủy thác đầu tư, đầu tư chứng khoán… Kết luận thanh tra năm 2014 nêu nợ xấu của OceanBank là gần 15.000 tỷ đồng. Ngày 6/5/2015, Ngân hàng Nhà nước mua lại ngân hàng với giá 0 đồng.

Đại diện ngân hàng Nhà nước tại phiên xử. Nguồn ảnh: Việt Hùng/Zing

Tham gia xét hỏi, kiểm sát viên giữ quyền công tố trước Tòa đã hỏi đại diện của Ngân hàng Nhà nước về việc mua OceanBank giá 0 đồng thì quyền lợi của khách hàng như thế nào? Trong suốt thời gian dài, Oceanbank đã có hành vi hoạt động tín dụng trái pháp luật nhưng không bị phát hiện, vậy trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước? Phải chăng đây là do năng lực hay bỏ qua sai phạm?... Về vấn đề này, đại diện Ngân hàng Nhà nước xin trả lời sau vì liên quan đến nhiều vụ, cục.

Bắt hàng loạt lãnh đạo PVN

Liên quan trực tiếp tới đại án tiêu cực tại OceanBank , nhưng là bên ngoài phiên tòa. Cũng trong ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án; khởi tố bị can, bắt các đối tượng trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Thông tin cho biết, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định: Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN; Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng PVN (hiện là Phó Tổng giám đốc PVN); Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN đã có hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc góp vốn điều lệ vào OceanBank.

Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng PVN, hiện là Phó Tổng giám đốc PVN.

Trước đó, ngày 31/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can 05 đối tượng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, được quy định tại Điều 165 - Bộ luật hình sự đối với: Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường; ra lệnh bắt bị can để tạm giam 02 đối tượng: Ninh Văn Quỳnh và Nguyễn Xuân Thắng; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 02 đối tượng: Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường; và khám xét nơi ở, nơi làm việc các đối tượng nêu trên. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Quá trình thực hiện các thủ tục tố tụng đối với những đối tượng nêu trên được thực hiện đúng quy định tại Điều 80 và Điều 143 Bộ luật Tố tụng hình sự. Các bị can bị bắt tạm giam đã được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an.

Phiên tòa xử Hà Văn Thắm và đồng phạm nghỉ làm việc các ngày từ 2 - 4/9. Ngày 5/9, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn.