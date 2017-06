Thu giữ hàng nghìn tấn than buôn lậu qua đường biển

Liên quan đến công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản, từ 1/1-30/5/2017, Cục chủ trì bắt giữ 4 vụ, tang vật vi phạm là 1.893,17 tấn than và sản phẩm ngoài than thương phẩm, trị giá khoảng 527 triệu đồng. Trước đó, năm 2016, bắt giữ 8 vụ, tang vật vi phạm là 1.156,38 tấn than các loại, trị giá khoảng 1,68 tỉ đồng; năm 2015, bắt giữ 6 vụ, tang vật vi phạm là 1.839 tấn than và sản phẩm ngoài than thương phẩm, trị giá khoảng 652 triệu đồng...



Ảnh minh họa: Internet. vận chuyển trái phép khoáng sản. Hiện nay, đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép than, khoáng sản qua biên giới chủ yếu bằng đường biển với tàu thuyền hiện đại công suất lớn, hoạt động ở vùng giáp ranh với vùng biển quốc tế, khu vực phân giới vịnh Bắc Bộ. Trong khi đó, phương tiện kỹ thuật trang bị cho lực lượng kiểm soát hải quan còn hạn chế, nhất là phương tiện tàu, thuyền kiểm soát trên biển đã cũ, lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trước thực tế trên, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đề xuất nhiều giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại,khoáng sản.

Trong thời gian tới, Hải quan Quảng Ninh tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý tận gốc hành vi hợp thức hóa chứng từ, quay vòng hóa đơn, lợi dụng để buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản...