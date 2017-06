Khởi tố gã thanh niên dâm ô em gái cùng mẹ khác cha

Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình K. về hành vi dâm ô với trẻ em.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã phản ánh về việc Nguyễn Đình K. (SN 1995, quê quán huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, đang tạm trú tại tại xã Phú Xuân, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã có hành vi dâm ô với cháu Nguyễn Thị N. (SN 2014, trú tại xã Phú Xuân, TP.Thái Bình). K. và cháu N. là 2 anh em cùng mẹ khác cha.

Ảnh minh họa. Sau khi bị Công an TP.Thái Bình triệu tập theo tố cáo của bố cháu N. là anh Phạm Văn C., đối tượng K. bước đầu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.



Theo đó, K. thường xuyên lên mạng internet để truy cập vào các trang web “đen” xem phim có nội dung đồi trụy. Bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh đó, K. đã giở trò đồi bại với em gái mình trong lúc tắm.

Vụ việc chỉ được phát giác khi cháu N. kể lại sự việc bị xâm hại cho bố mình biết vào tối 7/6. Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một cán bộ thuộc đội CSĐT tội phạm về TTXH – Công an TP.Thái Bình cho biết: “Sau khi tiếp nhận sự việc và lấy lời khai sơ bộ của nghi phạm K., cơ quan công an có đủ căn cứ xác định K. có liên quan đến sự việc theo tố cáo của anh N.. Hiện tại, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình K. về hành vi dâm ô trẻ em”.

Cùng với việc khởi tố, cơ quan CSĐT cũng đã ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với K. để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của K.

Được biết, trước đó, K. đã từng thụ án liên quan đến tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, mới mãn hạn tù tháng 4/2017.