Tàu lạ nổ súng vào tàu cá Việt Nam, 1 ngư dân thiệt mạng

Liên quan đến việc một tàu cá Quảng Ngãi bị tấn công, thông tin trên báo Thông tấn xã Việt Nam có đưa, n gay khi tàu cá QNg 96677 TS do ông Nguyễn Văn Mười làm thuyền trưởng, trú ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đưa thi thể ngư dân Trần Văn Định bị thiệt mạng nghi do cướp biển tấn công, về đến đảo Lý Sơn, lực lượng biên phòng và các cơ quan chức năng đã tiếp nhận vụ việc để điều tra làm rõ.

Tàu QNg 96677 TS đưa thi thể ngư dân Trần Văn Định vào bờ. Ảnh: TTXVN.

Theo thuyền trưởng Nguyễn Văn Mười, lúc 20 giờ ngày 11/3, ông Mười cùng 12 lao động đang hoạt động trên biển thì bị một chiếc tàu lạ vỏ gỗ (không rõ quốc tịch) tấn công, nổ súng bắn xối xả về phía tàu của ông Mười.

Tàu cá QNg 96677 TS bị tàu nước ngoài bắn với nhiều vết thủng. Ảnh: TTXVN.

Trong lúc bỏ chạy, ông Trần Văn Định (thuyền viên trên tàu QNg 96677 TS) bị đạn bắn vào đầu, tử vong ngay trên tàu.

Theo ông Mười, lúc tàu cá bị tấn công, do quá hoảng loạn nên không ai xác định được đó là tàu nước nào, nhưng nhiều khả năng là của cướp biển.

Người thân đón tàu QNg 96677 TS đưa thi thể ngư dân Trần Văn Định vào bờ. Ảnh: TTXVN.