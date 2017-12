Cận cảnh vụ trộm đột nhập nhà dân ở Hoàng Mai

Ngôi nhà 5 tầng trong ngõ Lương Khánh Thiện (Hoàng Mai) là nơi sinh sống của một đại gia đình. Cả 4 chiếc xe máy đều được để dưới tầng 1 Gia chủ khẳng định luôn khóa cửa cẩn thận trước khi ngủ. Do vậy, họ không ngờ trộm đột nhập vào nhà theo lối cửa sổ thông gió ở bếp như thế này (góc chụp bên ngoài) Kẻ trộm đã bẻ khung sắt, tạo khoảng trống chui vào nhà, rồi mò mẫm tìm chìa khóa để mở cửa chính và dắt 3 chiếc xe máy ra (góc chụp phía trong) Tưởng như chắc chắn, song khung sắt ở cửa sổ lại bị bẻ quá dễ dàng! Khu vực để 4 chiếc xe, nay đã mất 3, chỉ còn lại duy nhất chiếc xe điện. Ngoài ra, kẻ gian còn lấy đi 2 điện thoại iPhone 7, 1 điện thoại iPhone 5, cùng ví tiền có 3 triệu đồng và một số giấy tờ. Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, các trinh sát hình sự của CAQ Hoàng Mai và CAP Tương Mai đã lập tức xuống hiện trường, tích cực điều tra, truy xét. Lối đột nhập vào nhà khá nhỏ, song thế là đủ với những kẻ trộm chuyên nghiệp. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên lắp đặt hệ thống camera giám sát, báo động trộm để đảm bảo an toàn hơn. Một đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp từng bị bắt giữ, với những "công cụ" mang theo, để sẵn sàng tấn công gia chủ nếu như bị phát hiện. Gần tới "tháng củ mật", những lời cảnh báo giữ gìn tài sản an toàn chưa bao giờ là thừa. Nhất là khi những tên trộm tinh vi luôn biết cách tìm ra điểm yếu của các ngôi nhà để khai thác.

