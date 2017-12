Khởi tố ông Vũ Nhôm tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước

(Kiến Thức) - Ông Vũ Nhôm vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra lệnh khởi tố tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước” và khám xét nơi ở.

Thông tin mới nhất vụ việc liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), tối ngày 22/12, tờ Tuổi trẻ Online dẫn từ nguồn tin riêng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố và khám xét nơi ở đối với ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ Nhôm) từ ngày 20/12.



Ông Phan Văn Anh Vũ, ngụ tại 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79; nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 (nay là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Chấn Phong).

Ông Phan Văn Anh Vũ.

Nguồn tin này cũng cho biết ông Phan Văn Anh Vũ, 42 tuổi, bị khởi tố vì đã có hành vi "cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước" theo điều 263 Bộ luật hình sự.

Trong khi đó, Infonet dẫn lời Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ xác nhận, vào buổi sáng cùng ngày (22/12), Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) phối hợp với Công an Đà Nẵng đã tiến hành công bố Quyết định khởi tố bị can số 47/ANĐT-P5 ngày 20/12 đối với Phan Văn Anh Vũ.

Theo thông tin từ Tuổi trẻ, ông Phan Văn Anh Vũ được xem là một đại gia ở Đà Nẵng sở hữu nhiều công ty như: Công ty TNHH I.V.C, Công ty cổ phần 79, Công ty cổ phần Bắc Nam 79 và góp vốn vào một số công ty khác. Ông Vũ Nhôm được biết đến là một đại gia bất động sản với các dự án đất vàng ở Đà Nẵng và liên quan đến việc mua bán rất nhiều nhà công sản dưới thời ông Nguyễn Bá Thanh làm Bí thư Thành ủy và ông Trần Văn Minh làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.