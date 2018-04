Ông Phan Văn Vĩnh nhận được bao nhiêu từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ?

(Kiến Thức) - Theo cơ quan điều tra, ông Phan Văn Vĩnh được cho là đã hưởng lợi một số tiền lớn từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Một câu hỏi lớn sau khi cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Vĩnh – nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát là việc ông Vĩnh liệu có nhận được lợi nhuận từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu? Bởi như đã biết, ông Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Cục trưởng Cục Phòng chống Tội phạm công nghệ cao (C50) cũng có phần trong khối lợi nhuận phi pháp này.

Mới đây, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho hay, ông Phan Van Vĩnh được cho là đã hưởng lợi từ đường dây cờ bạc này số lượng tiền khá lớn. Dẫu vậy, chính thức số tiền mà ông Vĩnh nhận được từ Phan Sào Nam hay Nguyễn Văn Dương hiện chưa được công bố.

Con số này hiện đang được Cơ quan điều tra tập trung làm rõ trên căn cứ lời khai của các đối tượng và các chứng cứ vật chất khác. Và nếu đúng ông Vĩnh hưởng lợi như vậy, rất có thể giai đoạn tiếp theo, Cơ quan tố tụng vụ án sẽ khởi tố thêm tội danh đối với nhiều bị can liên quan, trong đó có ông Phan Văn Vĩnh.

Trước đó, khi khám xét nhà riêng ông Phan Văn Vĩnh , Cơ quan điều tra phát hiện có vài chục triệu đồng tiền mặt, không phát hiện những vật chứng đáng kể liên quan vụ án.

Ông Phan Văn Vĩnh. Nguồn ảnh: Tiền Phong

Vẫn nguồn tin này của Tiền Phong, Nguyễn Văn Dương với xuất phát điểm là một cộng tác viên đã từng giúp được nhiều việc cho Cục C50. Cty CNC (Cty Đầu tư phát triển an ninh Công nghệ cao, thành lập năm 2011) do Nguyễn Văn Dương làm chủ tịch HĐQT đã nhập về những thiết bị công nghệ để phục vụ đánh bạc trá hình. Ông Phan Văn Vĩnh khi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã biết được hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương điều hành nhưng không có biện pháp ngăn chặn mà còn tiếp tay che giấu.

Về phần ông Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Cục trưởng C50, cơ quan điều tra xác định ông này đã ký với Nguyễn Văn Dương một hợp đồng liên quan đến việc công ty của Dương được hoạt động.

Theo thỏa thuận, ông Phan Sào Nam sẽ được ăn chia 60% lợi nhuận từ đường dây đánh bạc, còn Dương hưởng 40% lợi nhuận. Trong hợp đồng ông Hóa ký với Dương, vị nguyên cục trưởng C50 này sẽ được chia khoảng 20% lợi nhuận từ số tiền Dương được hưởng.

Ngay khi bị bắt, Dương khai nhận đã được hưởng lợi khoảng 800 tỷ đồng. Tuy nhiên bị can Dương cũng khai chưa "chia" lợi nhuận cho ông Hóa. Còn ông Phan Sào Nam thì khai cho ông Hóa vay một số tiền và hiện chưa đòi.