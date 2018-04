Nữ đại gia Ngân hàng chiếm đoạt 6.300 tỷ rồi...nằm liệt giường

Sáng nay 17/4, trao đổi với PV Kiến Thức, Tòa án nhân dân (TAND) TP HCM cho biết, phiên tòa xét xử sơ thẩm "đại gia" Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm trong vụ án "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank, nay là Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam – VNCB) sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 31/5.

Đáng chú ý, ngay sau khi sai phạm của bà Hứa Thị Phấn và đồng phạm bị phanh phui, trước khi CQĐT khởi tố vụ án, nữ “đại gia” này bất ngờ “lên máu”, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng huyết áp tăng ¾ và tiểu đường tuýp 2. Đến nay bà Phấn vẫn nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng.

Kết luận điều tra nêu rõ, khi cán bộ đến bệnh viện lấy lời khai của bị can, bà Phấn luôn trong tình trạng khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời. CQĐT đã kiến nghị, trong quá trình xét xử, tòa cần xem xét hành vi bất hợp tác của bà Phấn để xử lý nghiêm.

Hiện nay, để đảm bào thi hành án, tài khoản của các bị cáo trong vụ án có liên quan đến vụ chiếm đoạt hơn 6.300 tỷ đồng tại TrustBank đã bị phong tỏa, hàng trăm bất động sản bị kê biên.

Ngoài ra, trong vụ án này, đồng phạm của Phấn là Hứa Xưởng (nguyên thành viên HĐQT TrustBank) ký các giấy tờ quan trọng trong việc mua bất động sản là căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch. Do Xưởng xuất cảnh đi Mỹ từ đầu năm 2017 nên cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra quyết định truy nã, khi bị bắt sẽ xử lý sau.