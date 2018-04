Kinh hoàng 3 thanh niên dùng dao, mũ bảo hiểm tấn công CSGT

(Kiến Thức) - Hành vi côn đồ của 3 gã thanh niên khi dùng hung khí tấn công gây thương tích cho lực lượng thi hành công vụ khiến dư luận bất bình. CQĐT đã thực hiện việc bắt khẩn cấp các nghi can.

PV Kiến Thức về vụ 3 nghi can tấn công CSGT, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết đã thự hiện quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trung Lực (25 tuổi), Nguyễn Trung Trí (19 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) và Nguyễn Trọng Đức (26 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 1, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Các đối tượng dùng dao, mũ bảo hiểm tấn công CSGT đang vị Công an huyện Thống Nhất bắt giữ.

Hiện trường nơi các đối tượng tấn công lực lượng thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 14/4, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ huy Công an huyện Thống Nhất về chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn và các vi phạm khác, Tổ công tác thuộc Đội CSGT Công an huyện Thống Nhất gồm các chiến sĩ Trần Long (tổ trưởng), Trần Triệu Pha, Nguyễn Huy Cường và Phạm Anh Tuấn phối hợp với Tổ ATGT tuần tra trên tuyến đường ĐT769 (thuộc địa bàn 2 xã Xuân Thạnh và Bàu Hàm 2).

Khi tổ công tác đến đường liên xã, thuộc ấp Lập Thành (xã Xuân Thành) thì phát hiện 3 đối tượng Lực, Trí và Đức đi trên 2 xe máy có biểu hiện say xỉn nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn.

Các đối tượng đã chống đối, không cho CSGT đo nồng độ cồn và còn chửi bới, nhục mạ tổ thi hành công vụ. Bất ngờ, tên Lực xông vào nhà người dân, lấy hai con dao nhọn (loại dài 30cm, cán nhựa màu đen), đưa cho tên Đức một con dao rồi cả 2 lao đến tấn công CSGT.

Trong lúc chống đỡ, chiến sĩ CSGT Long đã bị chém đứt gần 1 ngón tay; lúc này, tên Trí dùng mũ bảo hiểm đánh gây thương tích cho chiến sĩ CSGT Pha. Sau khi gây án, cả 3 nhanh chóng bỏ lại xe, chạy bộ tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an huyện Thống Nhất đã phối hợp Công an 2 xã Xuân Thạnh và Bàu Hàm 2 truy bắt các đối tượng dùng dao tấn công CSGT . Đến rạng sáng 15/4 thì cả 3 đã bị Công an bắt giữ.

Do bị thương nặng nên đồng chí Long đã được chuyển về bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh chữa trị, riêng anh Pha đến nay đã bình phục, thương tích không ảnh hưởng đến tính mạng.