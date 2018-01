Lạ lùng: Hứa Thị Phấn đổ bệnh, gọi không thưa mà vẫn khiếu nại "ầm ầm"

(Kiến Thức) - Theo kết luận điều tra, cần xem xét thái độ không hợp tác của bị can Hứa Thị Phấn khi vẫn gửi đơn tố cáo, khiếu nại dù “trốn tránh” hỏi cung với lý do bị bệnh nặng.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank - nay là Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - VNCB).

Theo kết luận điều tra, trong vụ án trên, bà Hứa Thị Phấn là bị can chính, chủ mưu phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm” và “Cố ý làm trái”. Bị can Phấn phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền hơn 6.341 tỷ đồng mà Ngân hàng Đại Tín bị thiệt hại do hành vi phạm tội của bị can và đồng phạm gây ra.

Bị can Phấn luôn trong tình trạng khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời.

Kết luận điều tra nêu rõ, trước khi khởi tố bị can Phấn ngày 22/3/2017, vào ngày 6/3/2017, bị can Hứa Thị Phấn nhập Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng tại quận 7 (TP HCM) cấp cứu trong tình trạng tăng huyết áp độ ¾ và tiểu đường tuýp II.

Từ đó đến nay, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã nhiều lần đến bệnh viện Đa khoa Tân Hưng xác định tình trạng bị can để tiến hành hỏi cung nhưng bị can Phấn luôn ở trong tình trạng khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời.

Các luật sư của bị can kiến nghị hoãn buổi hỏi cung cho đến khi sức khỏe của bị can tốt hơn nên chưa thể hỏi cung bị can Phấn để làm rõ thêm những nội dung liên quan đến hành vi phạm tội của bị can, đơn tố giác và kiến nghị của bị can về các nội dung có liên quan.