Người thương binh già bị đánh nhập viện: Gia đình yêu cầu khởi tố

Sáng nay, Công an huyện Chương Mỹ tiếp nhận đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của ông Hoàng Tiến Vin - người thương binh già bị đánh nhập viện chỉ vì va quệt giao thông hôm 25/1.

Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) xác nhận: “Cơ quan Công an huyện đã nhận được đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với nhóm thanh niên đã hành hung ông Hoàng Tiến Vin hôm 25/1, tức 28 Tết Đinh Dậu”.

Ông Vin và chiếc chân giả của mình.

Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự được ông Hoàng Tiến Vin gửi tới Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giám đốc Công an Hà Nội, Viện trưởng VKSND TP, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện và Viện trưởng VKSND huyện.Trong đơn, ông Vin cho rằng, hành vi của nhóm người đánh ông là rất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật và gây tổn hại cho sức khỏe của ông.“Với tư cách là người bị hại, là người lính tham gia kháng chiến chống Mỹ mang thương tật 61%, tôi đề nghị các cơ quan tố tụng khởi tố vụ án hình sự theo điều 104 bộ luật Hình sự về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” đối với nhóm thanh niên đã dùng hung khí gây thương tích cho tôi vào ngày 25/1/2017 (tức 28 Tết) tại thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ”, ông Vin đề xuất.