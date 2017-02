Ảnh: Hỗn loạn khi tranh lộc tại lễ khai hội chùa Hương

6h ngày mùng 6 Tết (2/2 dương lịch), lễ khai hội chùa Hương bắt đầu. Bến thuyền suối Yến (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) tấp nập đưa người vào chùa Hương. Du khách khắp nơi đổ về, người đội lễ, người bồng con nhỏ hối hả lên thuyền. Theo ban tổ chức lễ hội, riêng trong những ngày trước khai hội, từ đầu năm Đinh Dậu đến nay đã có tới 120.000 khách du lịch đến chùa Hương trẩy hội. Dự kiến trong suốt ba tháng mùa lễ hội năm nay, nơi đây sẽ thu hút khoảng 1,3 đến 1,5 triệu lượt khách đổ về. 9h, lễ khai hội chùa Hương long trọng diễn ra tại chùa Thiên Trù thu hút hàng nghìn người theo dõi. Ngay sau khi kết thúc lễ khai hội, thầy Trụ phát tặng lộc cho phật tử và du khách có mặt tại sân chùa. Ngay sau khi kết thúc lễ khai hội, thầy Trụ phát tặng lộc cho phật tử và du khách có mặt tại sân chùa. Ban đầu sư thầy tặng tận tay từng du khách, phật tử, đến khi quá đông người không thể chia tiếp lúc này lộc được phát lên không trung, hàng trăm cánh tay cùng vươn ra đón lấy. Lộc của chùa phát tặng là những chiếc vòng chỉ đỏ có gắn ngọc in chìm tượng phật bên trong. Sự thèm muốn, háo hức mong có được lộc may mắn đã khiến cảnh tranh cướp lộc tại lễ khai hội chùa Hương diễn ra ngay tại sân chùa. Số lượng vòng lộc có hạn mà lượng người mong muốn nhận được lại quá lớn nên những hình ảnh giành giật lộc ở lễ khai hội diễn ra không tránh khỏi. Không chỉ thanh niên, trung niên mà còn có cả người già, trẻ nhỏ, phụ nữ cũng chen nhau lên phía trước, tranh giành xin bằng được vòng lộc. Một người đàn ông may mắn có được lộc may mắn đầu xuân của chùa, một chiếc vòng ngọc đeo cổ mang hình tượng phật vàng.

