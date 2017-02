Ảnh: Những làng ăn thịt chó cầu may dịp đầu năm mới

Nói đến làng có tục ăn thịt chó đầu năm để cầu may mắn không thể không kể đến làng Yên Trường (xã Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội). Ngày 4 Tết âm lịch, cả làng lại đua nhau ăn thịt chó để cầu may mắn. Đến Yên Trường những ngày này, cả làng như mở hội, nơi đâu cũng thấy người ta thịt chó. Về nguồn gốc ăn thịt chó của làng Yên Trường trong ngày 4 Tết âm lịch hàng năm, những người cao niên trong làng cũng không biết có từ khi nào, họ chỉ nhớ đây là tục lệ mà người dân trong làng đã duy trì từ nhiều năm nay. Giống như làng Yên Trường, cứ đến ngày lễ tết Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng), người dân làng giò chả Ước Lễ (Thanh Oai, Hà Nội) dù làm ăn xa ở đâu đều về viếng mộ tổ tiên và cùng nhau ăn thịt chó. Lý do ăn thịt chó trong ngày này được người dân làng tiết lộ, từ trước đến giờ quan niệm "nghề làm giò chả va chạm nhiều với các loại thịt hằng ngày nên ngày này để thay đổi vị thịt, dân làng chọn thịt chó để ăn, tục lệ này đã có từ xa xưa". Tục lệ ăn thịt chó ngày đầu năm này của dân làng Ước Lễ từ nhiều đời nay đã có. Chợ Ước Lễ trong ngày rằm tháng Giêng la liệt chó thịt sẵn được bày bán. Ăn thịt chó với người Ước Lễ trong những ngày đầu năm được xem là mang lại may mắn. Những món ăn được chế biến bằng thịt chó sẽ thay thế các món ăn khác trong ngày này. Nhà nhà ăn thịt chó... ...Với ước nguyên một năm mới nhiều thành công.

