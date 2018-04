Cận cảnh khám xét nhà riêng hai nguyên Chủ tịch TP Đà Nẵng

Khoảng 9h20 phút sáng nay, nhiều cán bộ công an đã tiến vào nhà riêng ông Trần Văn Minh – nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại một con hẻm ở đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng thực hiện lệnh khám xét sau khi có quyết định khởi tố, bắt tạm giam được công bố tối qua. Trong ảnh, chiến sĩ công an làm công tác bảo vệ việc khám xét. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Theo Tuổi Trẻ, Đại tá Trần Mưu - phó giám đốc công an TP Đà Nẵng cho biết công an Đà Nẵng không được mời tham gia phối hợp, chỉ có công an phường được mời đến để đảm bảo an ninh trật tự cho buổi khám xét của Bộ công an. Ngoài ra, đại diện tổ dân phố cũng được mời vào chứng kiến việc khám xét nhà hai nguyên Chủ tịch Đà Nẵng. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Khoảng 9h30 sáng, một đại diện tổ dân phố được mời tham gia chứng kiến việc khám xét nhà riêng nguyên Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh. Nguồn ảnh: Zing Theo Zing, có hơn 10 cán bộ cảnh sát thực hiện việc khám xét nhà riêng ông Trần Văn Minh. Nguồn ảnh: Zing Sáng nay, khi công an đến nhà ông Minh, nhiều người hàng xóm đã đến xem. Họ cho biết khoảng 3 ngày gần đây, ông Minh không đi tập thể dục và uống cà phê sáng như thường lệ. Những hàng xóm của ông Minh cũng không bất ngờ trước việc ông bị bắt. Nguồn ảnh: Zing Cùng thời điểm diễn ra việc khám xét nhà ông Minh, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng thực hiện việc khám xét nhà riêng ông Văn Hữu Chiến - nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016. Trong ảnh, cán bộ công an xuất hiện tại nhà riêng ông Chiến ở số 4 Bà Đình, quận Hải Châu. Nguồn ảnh: Zing Trong khi ông Trần Văn Minh bị bắt tạm giam thì ông Văn Hữu Chiến được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú sau quyết định khởi tố vì liên quan tới vụ án Vũ Nhôm. Nguồn ảnh: Tiền Phong Theo nguồn tin của Zing, sáng nay, ông Văn Hữu Chiến cùng một loạt nguyên lãnh đạo cấp cao Đà Nẵng bị khởi tố đã tới Văn phòng Bộ Công an ở đường Huy Du (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để làm việc. Nguồn ảnh: Zing

