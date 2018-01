Thanh niên 9X bị lừa cào 70 triệu tiền thẻ gửi qua Facebook

Ngày 31/12, đại úy Phạm Trung Hiếu, Đội phó đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tích cực xác minh, điều tra một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản số lượng lớn dưới hình thức thẻ cào điện thoại qua Facebook.



Số thẻ cào trị giá 70 triệu đồng mà anh H. đã mua, gửi mã thẻ cho kẻ lừa đảo (Ảnh công an cung cấp).

Trước đó, vào ngày 23/12, anh Nguyễn Văn H. (SN 1990), trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã đến Công an tỉnh Nghệ An để trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 70 triệu đồng tiền thẻ cào điện thoại.