Táo tợn giả làm nữ tu sĩ ở Ấn Độ lừa đảo hàng trăm triệu

Ngày 3/4, Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với nữ tu sĩ rởm Nguyễn Thị Trà Giang (39 tuổi, ở xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra, khi làm việc ở TP HCM Giang quen một phụ nữ tên Lê (chưa rõ lai lịch) và được giới thiệu có một người phụ nữ tên H (49 tuổi, ở Đà Lạt) hay làm công quả cho các chùa. Đến ngày 5/1/2018, Giang cùng Lê bắt xe lên Lâm Đồng để tiếp cận bà H.

Giang tại cơ quan công an. Ảnh CAND.

Khi gặp được bà H. Lê xưng danh là “Hạnh Phước”, còn Giang xưng là “Diệu Nhã” và tự giới thiệu mình là nữ tu vừa ở Ấn Độ về. Hai đối tượng vờ có một ngôi chùa ở Long Thành và lừa bà H. để xin tiền sửa chùa. Bằng thủ đoạn tinh vi, và lòng tin của nạn nhân đã dễ dàng đưa cho hai đối tượng mượn số tiền 270 triệu đồng trong hai lần.

Đến ngày 7/1, khi bà H. gọi điện hỏi thăm quá trình sửa chữa thì cả hai tiếp tục lừa đảo bà H. thêm 250 triệu đồng nữa, nhưng bà H. chỉ cho vay thêm 180 triệu đồng. Nhận được tiền cả hai tắt luôn điện thoại. Bà H. sau đó biết đã bị lừa nên đến công an trình báo.

Ngày 30/3, Giang bị công an bắt. Đồng thời thu giữ 3 giấy giới thiệu phật tử được xác định là giả, cùng nhang, bộ quần áo tu hành và 78,5 triệu đồng. Số tiền này bước đầu Giang khai được một gia đình tại TP Bảo Lộc cúng dường.