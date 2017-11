Nghi can sát hại cháu bé 23 ngày tuổi tại Thanh Hóa là bà nội

(Kiến Thức) - Trao đổi với báo chí tối 28/11, lãnh đạo công an Thị xã Bỉm Sơn cho biết, nghi can sát hại cháu bé 23 ngày tuổi chính là bà Phạm Thị Xuân -bà nội cháu bé.

Liên quan đến vụ án bé 23 ngày tuổi bị sát hại ở thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), đến chiều 28/11, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ công an) cho biết, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm sát hại cháu bé 23 ngày tuổi ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Ngôi nhà cháu bé nơi xảy ra vụ việc.

Tối ngày 28/11, một lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan điều tra xác định bé gái 23 ngày tuổi – con của anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) không phải bị bắt cóc như trước đó bà Bùi Thị Xuân (SN 1952, bà nội cháu bé) cung cấp thông tin với cơ quan điều tra.

"Trước hết đây không phải là vụ bắt cóc, chúng tôi đã xác đinh được nghi can rồi khi nào làm rõ sẽ thông tin cụ thể tới báo chí", vị lãnh đạo này thông tin.

Trao đổi với báo chí, Trung tá Trình Hữu Thành, Trưởng công an Thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, nghi can sát hại cháu bé 20 ngày tuổi chính là bà Phạm Thị Xuân (66 tuổi, trú tại Thái Bình, bà nội cháu bé).

“Hiện tại, cơ quan điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn thông tin 2 nội dung chính thức. Thứ nhất, không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra. Thứ hai, nghi can sát hại cháu bé đã xác định là bà Phạm Thị Xuân , tức bà nội cháu bé" – Trung tá Trình Hữu Thành cho biết.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, vào khoảng 19h ngày 25/11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận, ở đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn đã xảy ra vụ việc hi hữu khi người nhà cháu bé cho biết, hai đối tượng lạ mặt đã đột nhập vào nhà khống chế bà nội và bắt đi cháu bé 23 ngày tuổi.

Đến khoảng 10h sáng 27/11, thi thể bé gái bị bắt cóc được người dân tìm thấy tại một bãi rác trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (khu vực gần Nhà máy xi măng Long Sơn), cách nhà cháu bé gần10 km.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo nội dung vụ án với cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), đồng thời trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an phối hợp khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra truy xét.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng và sẽ sớm cung cấp thông tin khi vụ án đã được điều tra, làm rõ.