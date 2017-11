Gấp đôi án cho chủ quán hủ tiếu tạt axit làm mù mắt người tình

Bị cáo là người đàn bà 60 tuổi, Đặng Thị Đậm (quê xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; thường trú phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Bị hại trong vụ việc Cố ý gây thương tích này là người đàn ông mù lòa, Phạm Văn S. (56 tuổi, ngụ ấp An Thuận, xã An Bình, huyện Long Hồ).



Đặng Thị Đậm tạt axit nạn nhân rồi bỏ trốn suốt 24 năm. Theo cáo trạng, vào năm 1991, Đậm mở quán bán hủ tiếu tại địa phương ở xã An Bình. Trong khoảng thời gian này, Đậm có quan hệ tình cảm nam nữ với ông S.. Năm 1993, Đậm và ông S. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi do Đậm nghi người yêu có tình cảm với người phụ nữ khác. Vào một ngày cuối tháng 5/1993, Đậm đến cơ sở sạc bình ắc quy mua 400ml axit đậm đặc mang về nhà cất giữ. Sáng 14/6/1993, Đậm và ông S. gặp nhau để nói chuyện. Tại đây, hai người tiếp tục cãi nhau. Sau đó, Đậm đã lấy axit tạt thẳng vào mặt ông S. rồi bỏ trốn. Sau khi bị bà Đậm tạt axit, ông S. vĩnh viễn mù 2 mắt.

Ông S. được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu với nhiều thương tích nơi trên cơ thể và mù hai mắt, tỷ lệ thương tật đến 97%.

Ngày 5/7/1993, Công an huyện Long Hồ ra quyết định truy nã đối với Đậm. Đến ngày 20/2/2017, Đậm bị bắt sau 24 năm lẩn trốn.

Tại trụ sở công an, Đậm khai nhận, suốt hơn 20 năm sống ngoài vòng pháp luật, Đậm luôn có cảm giác lo sợ trước những hành vi phạm tội mà mình gây ra.

Sau khi gây án, Đậm đã bỏ trốn lên tỉnh Đồng Nai. Đậm thay tên đổi họ và có chồng, sống bằng nghề nội trợ cho đến khi "sa lưới".

Trong quá trình điều tra, Đậm đã nhờ gia đình thỏa thuận bồi thường cho gia đình ông S. 130 triệu đồng nên đã được ông S. làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Đậm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo quá tàn ác nên đã tuyên phạt Đặng Thị Đậm 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích .

Cũng về tội danh này, trước đó, ngày 23/6, TAND huyện Long Hồ đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Đậm 2 năm tù.