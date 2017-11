Ám ảnh trong căn nhà tiền tỉ bị đưa thi thể vào mổ

Vụ án xảy ra trên đường - gần trước cổng nhà ông Đại. Sau đó, ngày 3-3-2014, thi thể nạn nhân là anh Hoàng Xuân Quy (trú xã Nghi Hoa, huyên Nghi Lộc, Nghệ An) được tìm thấy trên sông. Chỉ vì nghi ngờ ông Đại có liên quan đến cái chết của anh Quy, người thân, người dân đã đưa thi thể anh Quy đến đặt trong phòng khách suốt ba ngày, dựng rạp trong sân vườn nhà ông Đại. Ông Nguyễn Đình Đại: "Thời điểm ấy, bị đưa thi thể vào nhà, bị xâm phạm, chiếm dụng nơi ở, bị đe dọa đến tính mạng, tôi cùng gia đình phải tháo chạy bằng cửa sau để lánh nạn". Ông Đại: "Họ tháo dỡ, phá cả bàn thờ của gia đình tôi". "Bàn ghế, đồ trong nhà bị họ đập phá hỏng, vứt ra vườn". "Họ đặt thi thể nạn nhân trong phòng khách nhà tôi vừa hoàn thành suốt ba ngày và ép buộc cơ quan chức năng mổ tử thi ngay trong phòng khách. Giờ vợ, con tôi ám ảnh không dám trở về nhà ở" - ông Đại nói. Kết quả điều tra vụ án và bản cáo trạng cho thấy các bị can An, Trường, Nam và Việt bị truy tố "gây rối trật tự công cộng", còn ông Đại không liên quan đến cái chết của anh Quy. Tại hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, ông Đại chỉ là người làm chứng. Thời gian qua, ông Đại đã làm đơn tố cáo và kêu cứu nhiều cơ quan chức năng. Sau khi khánh thành căn nhà tiền tỉ, gia đình ông Đại mới ở được bảy ngày thì bị đưa thi thể vào và mổ tử thi trong phòng, đến nay đang bị ám ảnh chưa dám về nhà ở. Và căn nhà tiền tỉ đến chiều 28/11 đang bỏ hoang.

