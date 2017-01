Nghi án cô gái trẻ bị gây mê bắt cóc chấn động Sài Gòn

Sáng 20/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 10 và Công an phường 4, quận 10 (TP HCM) đã đưa chị T.M. (20 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) từ thị trấn Long Hải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về nhà an toàn. Hiện tình trạng sức khoẻ của chị M. vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên công tác ghi lời khai làm rõ nguyên nhân vụ việc nghi gây mê bắt cóc giữa Sài Gòn vẫn chưa được tiến hành.

Dính thuốc mê, thất lạc hơn 100k?

Nghi án cô gái trẻ bị gây mê, bắt cóc, lấy sạch tài sản xảy ra ở quận 10, TP HCM. Khi kể lại việc con gái của mình bất ngờ mất tích khi đi khám bệnh cùng cha mẹ, ông X và vợ vẫn còn hãi hùng.

“Trong tích tắc tưởng chừng như mất con, rồi nhận được tin con đang ở cách xa hơn 100km, vợ chồng tôi vẫn còn như đang mộng du, nửa mê nửa tỉnh”, ông X. chia sẻ.

Theo ông X., sáng sớm hôm qua (19/1), vợ chồng ông cùng hai người con gái đến phòng khám đa khoa Hoà Hảo trên đường Hoà Hảo, phường 4, quận 10 để khám bệnh. Trong lúc chờ ba mẹ và chị lấy kết quả, M. ra phía trước phòng khám uống nước. Tuy nhiên, khi trở ra, cả gia đình ông X. hốt hoảng khi không tìm thấy, cũng như không gọi điện được cho chị M.

“Đến trưa, trong lúc cả gia đình tôi còn đang hoang mang trước việc con gái mất tích bí ẩn thì tôi nhận được điện thoại của con vừa khóc vừa nói bị người ta bắt, đánh đập rồi nhanh chóng ngắt máy”, ông X. kể lại.

Vụ việc nhanh chóng được ông X. đến Công an địa phương trình báo.

Nghi án bị gây mê, bắt cóc lấy sạch tài sản

Vụ nghi án gây mê bắt cóc khiến dư luận xôn xao và cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra làm rõ. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường 4 nhanh chóng báo cáo vụ việc về lãnh đạo Công an quận 10 và các đơn vị nghiệp vụ cơ quan điều tra đến ngay hiện trường, ghi lời khai nhân chứng, trích xuất camera để truy xét.

Trong khi vụ việc đang được điều tra thì khoảng 15h cùng ngày, ông X. nhận được điện thoại từ một người đàn ông, giới thiệu là xe ôm, cho biết vừa phát hiện chị M. ở gần bãi biển Long Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đã đưa đến Công an thị trấn Long Hải. Ngay lập tức, ông X. cùng người thân vượt hơn 100km đường đến chỗ của con.

Qua làm việc ban đầu, người đàn ông chạy xe ôm cho biết, khoảng 14h ngày 19/1, thấy cô gái (được xác định là chị M.) như người mất hồn, đứng giữa trưa nắng gần bờ biển Long Hải. Khi hỏi thăm, cô gái khóc và cho biết bị bắt cóc, lấy sạch tài sản. Từ số điện thoại chị M. cung cấp, người xe ôm đã điện báo cho gia đình cô gái. Theo ông X., toàn bộ tài sản, tư trang của con gồm tiền bạc, vàng vòng, giấy tờ tuỳ thân đã mất sạch.

Bước đầu, chị M. kể với người thân rằng, trong lúc đang ngồi uống nước thì có một phụ nữ đến bắt chuyện làm quen, mời uống nước. Chị M. trả lời bâng quơ thì bất ngờ bị người này hất ly nước vào mặt. Kể từ thời điểm ấy, chị M. không biết gì nữa cho đến trưa tỉnh dậy thì phát hiện mình đã ở… biển Long Hải.

Trao đổi với PV Kiến Thức, đại diện Công an TT Long Hải xác nhận: “Chiều qua (19/1), có người chạy xe ôm đưa cô gái đến để nhờ giúp đỡ tìm người thân. Sau đó, Công an thị trấn đã làm tục bàn giao Công an quận 10 và gia đình đưa cô gái về lại TP HCM”.