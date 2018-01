Một phụ nữ chết bất thường sau cuộc “viếng thăm” của người nước ngoài

Hiện trường nơi người phụ nữ tử vong bất thường nghi có liên quan đến người Hàn Quốc.

Ngày 4/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an quận 1 truy tìm gắt gao một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc, tên là N.D (40 tuổi), vì tình nghi người này có liên quan đến 1 vụ án mạng xảy ra tại trung tâm TP.HCM ngay ngày đầu năm 2018.